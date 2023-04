Ibrahimovic al Napoli: esplode la bomba nel campionato italiano

Zlatan Ibrahimovic al Napoli, un tema caldo di calciomercato che ritorna: la rivelazione che spiazza tutti sugli azzurri

In seguito a un infortunio con la sua nazionale, Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo, con il Milan, nella importante sfida del ‘Maradona’ contro il Napoli. Ma anche senza di lui, i rossoneri hanno disputato una grande partita, facendo propria l’intera posta in palio.

Un risultato sorprendente soprattutto per le modalità e le proporzioni in cui è maturato, che nessuno si aspettava. Ma che ottiene l’effetto di rilanciare la compagine campione d’Italia in carica per la volata conclusiva delle ultime dieci partite.

Milan corsaro al San Paolo, Pioli aspetta Ibrahimovic per un grande finale di stagione

Il netto 4-0 di Fuorigrotta ha destato una certa sensazione, con un Milan da subito padrone del campo e un Napoli troppo brutto per essere vero. Risultato del campo giusto e che in vista del finale di campionato (e non solo) apre nuovi scenari.

Il Napoli deve interrogarsi su una battuta d’arresto pesante, cercando di capire se sia stata solo episodica o se è la spia di un calo che potrebbe essere più allarmante. In campionato, ma anche in Champions League, dove i rossoneri saranno di nuovo avversari nei quarti di finale e hanno dimostrato di essere avversario durissimo. Il Milan invece nel momento più difficile si rilancia in corsa per la qualificazione alla prossima Champions e trova anche nuove energie mentali per l’Europa. Dove Ibra, fuori lista, non ci sarà, ma Pioli lo aspetta per tirare la volata in campionato ed entrare nelle prime quattro.

Ibrahimovic al Napoli, Cannavaro conferma tutto

Intanto, riemerge il tema di mercato che vuole Ibrahimovic vicinissimo al Napoli. Una storia del passato, come sappiamo, confermata da più parti e adesso anche da Fabio Cannavaro.

L’ex difensore, intervistato da ‘DAZN’, ha ribadito ancora una volta che i rumours dell’inverno 2019 erano stati assai concreti. “Zlatan è sempre stato innamorato di Napoli, da quella volta che lo portai in giro in motorino per le strade della città – ha dichiarato – Ha sempre avuto il rammarico di non aver mai giocato con gli azzurri. De Laurentiis voleva portarlo a Napoli e da quello che so era vicinissimo a prenderlo, ma Gattuso, che nel frattempo era arrivato in panchina, si oppose”. Non sapremo mai come sarebbero andate le cose. Ma adesso il Napoli, anche se forse con un po’ di ritardo, è comunque vicino a conquistare l’agognato scudetto.