Paola Ferrari, sapete chi è il suocero? La giornalista non le manda a dire e spiffera tutto

Volano gli stracci tra Paola Ferrari e il suocero a cui non le manda a dire. Ecco chi è il padre del marito della giornalista sportiva

Anche se da un po’ di tempo non la si vede più in televisione al timone di una trasmissione calcistica, Paola Ferrari è una delle più popolari telegiornaliste sportive. Con una lunga carriera alle spalle, dopo aver mosso i primi passi come modella e fotomodella, e tanti anni alla conduzione della “Domenica sportiva”, il più longevo nonché capostipite programma sportivo, Paola Ferrari ha fatto da apripista alle varie Diletta Leotta, Monica Bertini, Giorgia Rossi, ecc., che ormai hanno perso il suo posto nel cuore dei tifosi e degli sportivi italiani.

Preparata, competente e dall’indubbio fascino anche ora che che non è più nel fiore degli anni, l’ex conduttrice della “Domenica Sportiva” è famosa anche per non aver peli sulla lingua tanto da aver sonoramente bacchettato, oltre alle sue più giovani colleghe, anche il suocero, uno degli uomini più ricchi e influenti del nostro Paese.

Paola Ferrari, il suocero è Carlo De Benedetti: “Parole disgustose, gravi, offensive e inopportune”

Il suocero della giornalista sportiva e conduttrice televisiva è l’Ingegnere Carlo De Benedetti, imprenditore, finanziere ed editore, avendone sposato, nel 1997, il figlio Marco, imprenditore e padre dei suoi due figli, Virginia, nata nel 1999, e Alessandro, classe 2000.

Ebbene, come accennato nel primo paragrafo, Paola Ferrari, fedele al suo personaggio che non le manda a dire, non ha esitato a rispondere per le rime al suocero, l’Ing. Carlo De Benedetti, tra i grandi protagonisti della scena imprenditoriale italiani degli ultimi 50 anni , dopo i suoi sferzanti giudizi su Giorgia Meloni dal palco, a Modena, del Festival del quotidiano “Domani” di cui è l’editore.

L’Ingegnere ha accusato la Premier di “demenza” per essersi dichiarata molto soddisfatta delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 marzo scorso, incentrato sullo scottante dossier immigrazione, tanto da averlo definito storico senza aver ottenuto nulla di concreto mettendo così l’Italia “in una posizione di grande debolezza“ in quanto “basta darle niente e lei è soddisfatta“.

Parole dure, se non vere e proprie ingiurie, che, infatti, hanno provocato l’immediata replica non solo di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa di cui Giorgia Meloni è leader, come il Ministro della Difesa Guido Crosetto, ma anche, come detto, della nuora che le ha bollate come “disgustose, gravi, offensive e inopportune” al punto tale che la conduttrice Rai non ha esitato a definirsi “offesa” anche perché “l’avversario politico va sempre rispettato”. Beh, difficile darle torto. Insomma, l’Ingegnere in questo caso ha esagerato, come dire, non ha fatto bene i suoi calcoli…”verbali”.