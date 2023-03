Diletta Leotta, la verità sui ritocchi estetici: cosa ha ammesso

Su Instagram Diletta Leotta sfoggia un fisico da sogno. Ma la giornalista di DAZN rivela ai suoi fan: “Prima ero diversa”.

Diletta Leotta, nel bene e nel male, riesce sempre a far parlare di lei. La conduttrice di DAZN ha raccolto molti consensi tra i tifosi del Napoli di recente per due aneddoti che sono accaduti a margine della partita vinta in maniera netta dagli azzurri contro l’Atalanta.

La notte prima del 2-0 maturato contro gli orobici al “Maradona”, proprio Diletta Leotta aveva pubblicato una storia social in cui ha mostrato quello che era il panorama che si poteva ammirare dalla sua stanza di albergo. Direttamente su Castel dell’Ovo e sul Lungomare, con una bella Luna piena a diradare le nubi notturne.

Anche il successo di Osimhen e compagni ha spazzato via le residue speranze di qualche inseguitore nella corsa scudetto. Il Napoli è tornato a correre ed a vincere come sa, dopo la sconfitta inattesa e maturata sempre in casa contro la Lazio. Un incidente di percorso che, con un po’ di attenzione in più, si sarebbe potuto evitare. Ma che non ha pregiudicato assolutamente nulla, visto che tanto i biancocelesti quanto l’Inter – e mettiamoci pure il Milan e la Roma – stanno facendo vedere di non possedere la necessaria continuità. Tornando a Diletta Leotta, l’altro bell’episodio riguarda il caffè offerto in diretta a lei, a Ciro Ferrara ed a Massimo Ambrosini da Tommaso Starace.

Diletta Leotta, la verità sui sui post Instagram

Oramai anche i tifosi delle altre squadre conoscono ed apprezzano il magazziniere del Napoli, che ha fatto irruzione durante un collegamento in diretta nel post-partita di DAZN. Il sorriso di Diletta Leotta ha brillato come poche altre volte, in quella circostanza.

Eppure lei stessa ci ha svelato un segreto. La cosa è avvenuta tempo fa, nel settembre del 2021. E riguarda un qualcosa di privato della 31enne siciliana. La giornalista originaria di Catania ha ammesso quello che in tanti vanno dicendo da tempo, a volte anche con una cattiveria ingiustificata.

E cioè che lei ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. In effetti, qualcosa sembrava essere stato modificato con il bisturi, ad osservare i suoi contenuti social. Lei stessa ne parlò nel corso di una intervista concessa a Silvia Toffanin a “Verissimo”, su Canale 5. E senza alcun filtro.

“Quel che ho fatto non è un male”

“Non c’è vergogna nell’ammetterlo, ho fatto qualche ritocco estetico”. A Sanremo 2020 la Leotta stessa fu protagonista di un monologo sulla bellezza femminile. Quel discorso fatto dal palco del teatro Ariston ha avuto qualche conseguenza. La Leotta a “Verissimo” aveva detto che, se avesse potuto, col senno di poi avrebbe modificato quel discorso, facendo qualche riferimento a come la chirurgia estetica possa essere importante non solo per valorizzare l’aspetto fisico ma anche la propria autostima.

Per Diletta non c’è nulla di cui vergognarsi né qualcosa da nascondere. Cambiare qualcosa del proprio corpo non vuol dire mentire o essere una persona ipocrita, falsa ed amorale. Semmai le cose delle quali doversi vergognare sono altre, come ad esempio utilizzare i social network per insultare gli altri.