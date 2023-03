Napoli, conferma importante sul futuro del big: i tifosi esultano

I tifosi del Napoli possono esultare: è arrivata una conferma importante sul futuro del big in azzurro.

Il Napoli sta vivendo una stagione davvero magica sotto tutti i punti di vista ma gli azzurri, pur godendosi il presente, non vogliono lasciare niente al caso e stanno già lavorando in vista del futuro.

La società partenopea sa che dovrà essere competitiva anche il prossimo anno per provare ad aprire un ciclo importante ed oltre che sul mercato, dove andrà a caccia di nuovi talenti, sta lavorando anche sui rinnovi di contratto. Uno dei rinnovi che più premono al Napoli è quello di Stanislav Lobotka, vero perno del centrocampo azzurro, e nelle ultime ore è arrivata una conferma importante sul suo futuro proprio dal diretto interessato.

Lobotka giura fedeltà al Napoli: lo slovacco fa esultare i tifosi

Da qualche mese si sta parlando con insistenza del rinnovo del contratto di Stanislav Lobotka ed i tifosi del Napoli sperano possa arrivare presto l’annuncio ufficiale della società azzurra. Salvo clamorose sorprese, però, il futuro del centrocampista slovacco sarà ancora in azzurro per molti anni nonostante il forte interesse del Real Madrid. Il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere un giocatore così importante e lo stesso Lobotka non vuole lasciare gli azzurri proprio adesso. La conferma è arrivata proprio dal centrocampista slovacco che in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha fatto capire che il suo posto è al Napoli e che sta parlando con la società partenopea per rinnovare il proprio contratto.

Lobotka ha dichiarato come si sia a buon punto per quanto riguarda il rinnovo ed è in contatto continuo con la società, aggiungendo poi che la sua volontà è quella di restare al Napoli e che non ha alcun dubbio in proposito. Il centrocampista slovacco ha giurato fedeltà agli azzurri e le sue parole fanno certamente esultare i tifosi che possono dunque stare più tranquilli. Lobotka rinnoverà presto il suo contratto fino al 2027 ed è previsto un cospicuo aumento dell’ingaggio, un premio meritatissimo per l’ex giocatore del Celta Vigo che si sta rivelando fondamentale per il centrocampo azzurro e per il gioco della squadra in generale.

L’ammissione di Lobotka: lo slovacco “salvato” da Spalletti

I primi mesi al Napoli di Stanislav Lobotka non sono stati per niente facile ed in molti al termine del suo primo anno in azzurro chiedevano la cessione del giocatore. Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, lo stesso centrocampista slovacco ha ammesso di aver passato un periodo molto difficile non sentendo la fiducia di Gattuso, aggiungendo poi di aver pensato di lasciare il Napoli. Tutto, però, è cambiato con l’arrivo di Spalletti che gli ha dato fiducia e lo ha valorizzato, facendolo diventare un perno fondamentale del centrocampo azzurro

Lobotka ha affermato come l’allenatore toscano sia stato uno dei pochi a credere in lui e che gli ha dato la possibilità di ricominciare. Lo slovacco ha fatto capire di essere molto grato a Spalletti ed ora vuole ripagare la sua fiducia dando il cento per cento in campo. Riguardo la stagione in corso, Lobotka ha dichiarato come ci sia tanta fame di vincere lo scudetto nello spogliatoio e di regalarlo ad un piazza così calorosa come quella partenopea, mentre in Champions League sogna di poter arrivare fino in fondo.