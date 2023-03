Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo sorprende tutti con un messaggio postato sui canali social del club: ecco la richiesta ai tifosi.

Il terzino del Napoli tramite i canali social del club azzurro ha rilasciato un importantissimo messaggio rivolto direttamente ai propri sostenitori: le sue parole sorprendono tutti, ecco cosa ha detto.

La stagione del Napoli continua ad essere oltre che sorprendente anche di assoluto successo sia sul piano del gioco che su quello dei risultati. Attualmente gli uomini di Spalletti sono a un passo dalla conquista del tanto atteso e sognato scudetto e pertanto grande interesse c’è anche per l’Europa dove gli azzurri sembrano poter sognare in grande. La serata di mercoledì potrebbe segnare un momento storico per il club che mai ha centrato i quarti di Champions ed in vista di questa delicata partita il capitano Giovanni Di Lorenzo ha voluto parlare ai propri tifosi.

Napoli-Eintracht, parla Di Lorenzo: messaggio diretto ai tifosi

Il 2-0 maturato nella gara d’andata giocatasi in Germania da un ampio margine di speranza al Napoli, il quale si trova quindi davvero a un passo dal centrare un traguardo storico come i quarti di Champions. Nonostante questo l’avversario, l’Eintracht Francoforte campione in carica dell’Europa League, non è di certo da sottovalutare, non solo per il livello tecnico della squadra ma anche il grande calore dei tifosi, il quale è così forte che, soprattutto dopo le tante polemiche di questi giorni, Di Lorenzo ha voluto parlare coi propri supporter.

Il capitano del Napoli ha voluto mantenere calmo l’ambiente in vista della rovente sfida e lo ha fatto con queste parole: “Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia raggiungendo i quarti di Champions. Cerchiamo di vivere la giornata senza disordini e liti per chi arriverà in città”. Un messaggio chiaro a cui si è aggiunta anche la richiesta di non cadere in provocazioni eventuali così da evitare inutili e pericolosi scontri.

Il tema dell’arrivo dei supporter tedeschi a Napoli e dei possibili scontri per le vie della città ha tenuto banco nei giorni di avvicinamento alla sfida. Tra decisioni del prefetto e ricorsi al Tar gli aggiornamenti circa la presenza o meno di tifosi dell’Eintracht al Maradona sono stati diversi, spesso seguiti anche da feroci polemiche provenienti dalla Germania, in attesa comunque di capire quanti saranno i tifosi che arriveranno in Campania.

Questione tifosi Eintracht: ecco gli ultimi aggiornamenti in merito

Come si è già avuto modo di vedere nel recente passato i tifosi dell’Eintracht sono estremamente calorosi e numerosi. I supporter del club tedesco erano pronti a invadere Napoli così come fatto la passata stagione con Barcellona, quando addirittura al Camp Nou sembravano esserci più supporter dell’Eintracht che del Barca, ma dopo un lungo iter fatto di scelte e ricorsi la decisione finale non sembra volgere a loro favore.

Come riportato martedì mattina dall’Ansa il Tar della Campania ha rigettato il ricorso fatto dai legali dell’Eintracht sulla decisione del prefetto di vietare la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte, una scelta che ovviamente implica, almeno sulla carta, una bassa presenza di tifosi dentro lo stadio Maradona. Pochi giorni fa la Gazzetta dello Sport aveva parlato dell’ipotesi di un “aiuto” da parte dei tifosi dell’Atalanta, gemellati proprio con quelli del club tedesco, ma almeno per il momento non ci sono certezze, occorrerà attendere il corso delgi eventi per capire quanto potrà essere incandescente questa delicata situazione.