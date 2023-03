Diletta Leotta incantata da Napoli: cosa spunta nelle storie, il ‘dettaglio’

Proprio Diletta Leotta fa vedere a tutti i suoi followers cosa le è successo di notte a Napoli, le immagini parlano da sole.

Una Diletta Leotta stregata da Napoli. La conduttrice di DAZN è in città per assistere al match Napoli-Atalanta, che ha assunto una importanza ulteriore per gli azzurri nella loro ormai già consolidata fuga scudetto.

L’Inter infatti ha perso anche contro lo Spezia, con la compagine ligure che a sua volta è tornata a vincere dopo più di due mesi. I nerazzurri fino a questo punto erano sembrati i più accreditati avversari degli azzurri per il tricolore, nonostante il distacco tra i milanesi ed i ragazzi allenati da Luciano Spalletti sia stato sempre siderale.

Oggi quindi Osimhen e compagni proveranno a tornare di nuovo a +18 punti, cosa che già era accaduta due settimane fa quando il Napoli aveva sbancato il “Castellani” di Empoli per 2-0 mentre l’Inter era tornata sconfitta da Bologna. Oggi Diletta Leotta ci introdurrà in Napoli-Atalanta, gara difficile per i partenopei. I quali però sentiranno la spinta dello stadio “Maradona”, che farà fatica a contenere tutti i tifosi che accorreranno per dare sostegno alla compagine azzurra. E chissà che anche Diletta Leotta in cuor suo non sostenga gli azzurri, per più di un buon motivo.

Diletta Leotta, ogni volta che viene a Napoli è un sogno

Lei infatti è originaria di Catania, città che di Napoli è amica, specialmente in ambito calcistico. È notizia di qualche giorno fa che gli ultras rossoazzurri siciliani abbiano rilasciato un comunicato molto bello.

“Fratelli napoletani, sogniamo il Napoli campione d’Italia ed il Catania promosso in Serie C”. Proprio la catanese Diletta Leotta accoglierà i supporters azzurri che non saranno presenti al “Maradona” con la sua suadente voce e con la sua bellissima presenza, tramite le telecamere di DAZN piazzate a bordo campo. La 31enne conduttrice siciliana ha pubblicato due storie sul proprio profilo personale Instagram. In una lei è ritratta a bordo dell’aereo che da Milano – dove vive e lavora – l’ha condotta ieri a Napoli.

Ed in un’altra, realizzata a tarda ora, ecco il panorama che la giornalista sportiva vede dalla sua camera d’albergo. C’è il lungomare in tutta la sua bellezza, con Castel dell’Ovo ed una luna che è capace di vincere sulle nubi di una notte di fine inverno. Una luna bellissima e rassicurante, benaugurante ed anche tanto affascinante, proprio come Diletta.

Lei è felice anche in amore

E sotto ci sono le luci del porto. Fa da accompagnamento al tutto lo sciabordio delle onde, per una cornice onirica, da sogno.

E da sogno è anche la vita di Diletta Leotta, che continua a mietere successi in ambito professionale e non solo. Lei è da sempre anche una icona dei social, e finalmente sembra avere trovato pure la tanto desiderata stabilità in ambito sentimentale al fianco di Loris Karius, portiere del Newcastle, con il quale si trova molto bene.