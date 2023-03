Napoli, brutta notizia per i tifosi: decisione irrevocabile

Il Napoli è atteso dalla gara contro l’Atalanta di Gasperini, ma per i tifosi partenopei bisogna registrare già una pessima notizia.

Dopo la sconfitta di una settimana fa rimediata allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli si appresta a giocare un’altra gara molto complicata. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, ospiteranno a Fuorigrotta l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini.

I bergamaschi non arrivano al meglio alla gara del Maradona, visto che hanno totalizzato solo un punto nelle ultime tre partite. L’Atalanta, infatti, ha perso con Milan e Lecce ed ha pareggiato nell’ultimo turno di campionato al Gewiss Stadium contro l’Udinese di Andrea Sottil. Dopo questi risultati, di fatto, il team di Gasperini è scivolato al sesto posto in classifica con 5 punti di distacco dal quarto posto.

L’Atalanta, come ammesso dallo stesso tecnico bergamasco nella conferenza stampa di presentazione della gara, ha quindi la necessità di strappare dei punti anche nella sfida contro il Napoli capolista. Gli azzurri, dal canto loro, vogliono rifarsi dal ko di una settimana fa contro la Lazio di Sarri, anche se per i tifosi partenopei bisogna registrare una brutta notizia.

Napoli-Atalanta, non ci sarà nessuna fan-zone per i tifosi azzurri

Come riportato dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, che per la gara allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta, ed anche per il resto della stagione, non sarà autorizzata nessuna fan-zone. Anche alle curve, che hanno richiesto dei controlli più soft, non verrà fatta nessuna eccezione.

All’ingresso dell’impianto sportivo di Fuorigrotta, di fatto, continuerà la dura ispezione che ha portato con sé tantissime polemiche, soprattutto dopo la gara contro la Lazio. Ai tifosi del Napoli, infatti, è stato impedito di portare persino le bandiere. Mentre i sostenitori capitolini hanno introdotto all’interno dello stadio di tutto, tra cui anche una bomba carta che ha ferito un bambino presente in Curva A.

Anche Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Castel Volturno per parlare della gara contro l’Atalanta di Gasperini, si è soffermato su questa vicenda.

Spalletti sullo sciopero del tifo: “Nell’ultimo match ho visto una partecipazione totale”

Il tecnico toscano, infatti, ha parlato così dei tifosi della sua squadra: “Nell’ultimo match ho visto una partecipazione totale. Noi abbiamo l’idea di quello che vogliamo fare, di cosa sfidiamo ogni partita, e l’unica via di uscita è la vittoria. Siamo consapevoli che il nostro pubblico ci è sempre vicino e ci darà il suo aiuto ogni qualvolta che saremo in difficoltà”.