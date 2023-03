Napoli-Atalanta, sarà al Maradona per Osimhen e non solo: “Ci messaggiamo di continuo”

Un ospite molto importante sarà al Maradona per assistere alla partita tra Napoli ed Atalanta e per osservare soprattutto Osimhen, ma non solo.

Oggi alle ore 18 il Napoli ospiterà al Maradona l’Atalanta nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A.

La partita si preannuncia molto equilibrata e combattuta, ma gli azzurri faranno di tutto per ottenere un risultato positivo e riportarsi a +18 sull’Inter, sconfitta ieri sul campo dello Spezia. La Dea, però, ha tutt’altre idee e cercherà di portare a casa una vittoria che la porterebbe a -5 dai nerazzurri, tornando in piena corsa per un posto in Champions League. Uno dei protagonisti più attesi di questa sfida è sicuramente Victor Osimhen che vorrà tornare subito a segnare dopo essere rimasto a secco con la Lazio e il fatto che ci sarà un ospite molto importante al Maradona non potrà che aumentare la sua voglia di fare bene.

Il ct della Nigeria al Maradona: Osimhen osservato speciale

La partita di quest’oggi contro l’Atalanta ha assunto una valenza molto importante per il Napoli dopo la clamorosa sconfitta dell’Inter sul campo dello Spezia. In caso di vittoria, gli azzurri si porterebbero di nuovo a +18 sui nerazzurri e annullerebbero di fatto il passo falso commesso contro la Lazio. Contro la Dea, il Napoli si affiderà alla voglia di Victor Osimhen di tornare al gol dopo essere rimasto a secco contro i biancocelesti e l’attaccante nigeriano sarà particolarmente motivato quest’oggi. Al Maradona, infatti, ci sarà anche il ct della Nigeria José Peseiro ed Osimhen sarà l’osservato speciale in vista dei prossimi impegni della nazionale nigeriana.

La presenza di Peseiro caricherà ulteriormente Osimhen che ci terrà a fare ancora meglio davanti al proprio ct che ha fatto un lungo viaggio per poterlo visionare da vicino. Peseiro ha rilasciato delle dichiarazioni importanti alla Gazzetta dello Sport sull’attaccante nigeriano: “Gli ho appena parlato, ma ci messaggiamo di continuo. Mi scrive dopo ogni allenamento. Vive con l’idea di diventare il miglior attaccante al mondo, ed è già tra i primi”.

Dopo averlo lodato, Peseiro ha fatto anche sapere che Osimhen può e deve ancora migliorare per essere davvero un top player, affermando come debba migliorare nella gestione del pallone. Il ct della Nigeria, però, ha aggiunto come l’attaccante nigeriano abbia solo 24 anni ed ha tutto il tempo possibile per crescere e migliorare come giocatore. Riguardo il Napoli, invece, Peseiro ha affermato di aver parlato con Spalletti e Giuntoli, facendogli i complimenti per quello che hanno costruito quest’anno.

Non solo Osimhen: ecco l’altro giocatore nel mirino di Peseiro

Oltre a Victor Osimhen, il ct della Nigeria José Peseiro guarderà con grande interesse anche ad un altro giocatore che ritiene importante per la sua squadra, ovvero Ademola Lookman che sta facendo benissimo con l’Atalanta. A Sportitalia, Peseiro ha affermato come il giocatore dei bergamaschi sia più tecnico rispetto ad Osimhen, capace di creare più gioco e che ora ha anche imparato ad andare in gol con una certa continuità.

Il ct della Nigeria ha aggiunto come con Gasperini sia cresciuto molto e che anche lui può ambire a fare cose importanti nel corso della sua carriera. Peseiro ha sottolineato come non sia un caso che tanto Lookman quanto Osimhen siano cresciuti tanto quest’anno, poiché entrambi sono inseriti in un buon sistema di gioco. Napoli ed Atalanta, ha affermato il ct, sono due squadre votate al gioco offensivo ed in contesti del genere i due giocatori si esaltano.