Napoli, “Somiglianza al gioco di Osimhen”: il sostituto perfetto sarebbe lui

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, l’intermediario ed agente Giuseppe Cannella ha consigliato al Napoli il sostituto perfetto di Victor Osimhen.

Senza alcun dubbio, Victor Osimhen è uno dei protagonisti, se non il protagonista in assoluto, della grande stagione che sta disputando il Napoli.

L’attaccante nigeriano sta segnando caterve di gol e firmando record sul record, trascinando gli azzurri in ogni partita. Oltre che in Italia, Osimhen ha dimostrato il suo valore anche in Champions League, attirando su di sé l’interesse di alcuni club soprattutto dall’Inghilterra. Per il Napoli dover salutare Osimhen sarebbe una grossa perdita, in quanto sarebbe difficile sostituire un attaccante come quello nigeriano. Tuttavia, l’agente ed intermediario Giuseppe Cannella ha suggerito un calciatore molto simile ad Osimhen.

Cannella consiglia il Napoli: ecco il nome per il post-Osimhen

La stagione di Victor Osimhen non sta passando inosservata e non sorprende che club molto importanti siano pronti a fargli la corte. L’attaccante nigeriano ha già espresso il desiderio di poter giocare in Premier League in futuro ed Arsenal, Manchester United e Chelsea sono pronte a darsi battaglia per strapparlo al Napoli. La perdita di Osimhen sarebbe importante per gli azzurri, ma secondo quanto affermato dall’agente ed intermediario Giuseppe Cannella a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show ha voluto consigliare quale giocatore potrebbe sostituire perfettamente il nigeriano. Per Cannella, il Napoli dovrà puntare su Rasmus Hojlund, talentuoso attaccante dell’Atalanta.

Cannella ha dichiarato come Hojlund sia il profilo adatto per la filosofia tecnica e societaria del Napoli. Inoltre, l’agente ha sottolineato come tra l’attaccante danese e quello nigeriano ci sia una somiglianza importante: “E’ quello che ha impressionato di più per somiglianza di gioco rispetto ad Osimhen“, ha affermato, aggiungendo poi come rispetto a Kolo Muani, altro giocatore indicato come potenziale sostituto di Osimhen, non abbia bisogno di adattarsi giocando già in Serie A. Tra i due giocatori, dunque, Cannella ha fatto capire di preferire Hojlund ed è certo che al Napoli possa fare bene quasi quanto Osimhen.

Cannella spaventa i tifosi azzurri: “Kvaratskhelia è sui taccuini dei ds europei”

Oltre ad Osimhen, l’altro protagonista della stagione del Napoli è Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco georgiano è stato il colpo di mercato della sessione estiva degli azzurri ed i top club europei si sono già messi sulle sue tracce, ma la società ha già fatto capire di non volerlo lasciare andare così presto. Tuttavia, sempre nel corso di Punto Nuovo Sport Show Giuseppe Cannella ha spaventato i tifosi azzurri, dichiarando come il nome di Kvaratskhelia sia sui taccuini dei ds europei da molto tempo.

L’agente ha poi aggiunto come i club che hanno a disposizione somme ingenti di denaro stiano già osservando l’esterno d’attacco georgiano ed è quindi da tenere in considerazione un possibile assalto al giocatore in estate. Tra le squadre interessate a Kvaratskhelia c’è anche il Real Madrid, la squadra per la quale il georgiano tifa sin da quando era bambino ed i tifosi temono proprio i blancos in vista della prossima sessione di mercato, nonostante le rassicurazioni che provengono dalla società azzurra.