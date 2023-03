Calciomercato Napoli, l’addio (probabile) che nessuno aveva preventivato

Arrivano importanti novità circa il futuro del terzino del Napoli: ecco chi potrebbe salutare la squadra prima del previsto.

Il Napoli prepara la sfida interna contro l’Atalanta di Gasperini, una squadra che tra le mura azzurre ha sempre detto la sua mediante uno stile di gioco efficace e in grado di mettere in difficoltà i partenopei.

Quest’anno però il Napoli non intende gettare al vento l’opportunità di rimanere in testa alla Serie A con quindici punti di distacco dalla seconda. Contro la Dea mister Luciano Spalletti si aspetta risposte dai suoi dopo che contro la Lazio tutta la squadra ha faticato più del previsto. È tempo di tornare a macinare gioco, di rivedere quel Napoli sfavillante, senza limiti e pronto ad aggredire l’avversario in ogni modo possibile. In queste ore tuttavia tiene banco anche la questione calciomercato che si sta facendo interessante soprattutto alla luce delle prestazioni di Alessandro Zanoli a Genova, con la maglia della Sampdoria. Ecco qual è l’idea della società.

Napoli, Bereszynski non convince: tutto su Zanoli

L’idea del Napoli in realtà era chiara sin dal mese di gennaio: dare in prestito secco Zanoli alla Sampdoria per farlo crescere e maturare e in cambio ricevere il polacco Bartosz Bereszynski, un giocatore che ha dalla sua parte grande esperienza internazionale. Dunque è chiaro che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, stia seguendo attentamente le prestazioni del difensore cresciuto nel vivaio del Carpi, molto caro a Giuntoli stesso.

A differenza del terzino classe 2000, il polacco è arrivato a Napoli con la formula del trasferimento a titolo temporaneo, permettendo quindi alla società partenopea di esercitare il riscatto qualora dovesse convenire. E proprio qui che si sta ragionando: a prescindere dal poco minutaggio (Bereszynski ha giocato solo contro la Cremonese in Coppa Italia), il polacco non sta convincendo né Spalletti né tantomeno la tifoseria, che anzi gradirebbe molto il ritorno del terzino italiano che con la maglia azzurra ha dimostrazione di essere già pronto.

Secondo quanto riporta SampNews24, De Laurentiis in accordo col suo ds sarebbe propenso a far rientrare a Castel Volturno Zanoli la prossima stagione: ciò significherebbe che la Sampdoria dovrà lavorare non poco per trovare una sistemazione a Bereszynski, un terzino che negli ultimi anni ha visto la sua valutazione di mercato precipitare dopo un momento molto positivo per lui. Staremo a vedere cosa succederà, al momento dalle parti di Napoli sono convinti che il futuro della fascia sia tra le mani all’ex difensore del Legnago.