Calciomercato Napoli, occhio all’argentino: colpo importante

Calciomercato Napoli, occhi aperti su un Campione del Mondo: l’argentino rappresenterebbe un colpo importantissimo.

Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su uno dei protagonisti della vittoria al Mondiale in Qatar dell’Albiceleste ed un suo arrivo rappresenterbbe un colpo di assoluto spessore: per riuscire a portare in Campania il calciatore servirà prima una cessione e vincere il duello con un’altra squadra di Serie A.

In casa Napoli, nell’attesa ormai spasmodica dell’arrivo della matematica vittoria del tanto atteso terzo scudetto, si pensa già a quello che potrebbe essere il futuro della rosa, in particolar modo a quali degli elementi chiave della rosa di mister Spalletti potrebbero essere da sostituire a causa di potenziali cessioni. I nomi su cui l’interesse potrà essere alto in estate sono davvero tanti, a partire dal bomber Victor Osimhen fino ai tasselli chiave come Lobotka e Kim, ma oltre loro un altro protagonista la cui permanenza è da tenere sott’occhio è Alex Meret.

Meret, in caso di addio occhio al nome a sorpresa

Alex Meret, dopo anni complessi a Napoli, sta finalmente riuscendo a mostrare quel talento e quella forza che in molti gli attribuirono al suo arrivo in Campania. L’ex Udinese e Spal, anche a causa della presenza di un profilo di livello internazionale come Ospina, fino a questa stagione non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni rendendosi protagonista di qualche errore di troppo.

L’italiano sta conducendo un’annata di assoluto livello con ben 15 clean sheets in 33 presenze tra tutte le competizioni e più in generale una sicurezza data al reparto che sta facendo spesso la differenza. Il suo contratto in scadenza nel 2024, con opzione per il prolungamento di un anno, non lascia tranquilli De Laurentiis e Giuntoli e le recenti voci riportate da La Repubblica di un possibile interesse della Juventus non fanno altro che confermare: in caso di addio la soluzione potrebbe essere il Campione del Mondo Emiliano Martinez.

Il Dibu, questo il suo soprannome, è salito alla ribalta dopo il grande apporto dato alla sua Argentina nella conquista del recente Mondiale in Qatar e la prossima estate potrebbe essere per lui quella dell’approdo in un grande club. Il Napoli potrebbe inserirsi nella corsa a Martinez anche per via del costo relativamente basso, si parla di 20/22 milioni di euro, ma per poter pensare concretamente a lui servirà non solo cedere Meret, ma anche battere la concorrenza di un altro club di Serie A.

Emi Martinez, non solo il Napoli: un altro club estremamente interessato all’argentino

Subito dopo il grande Mondiale giocato e vinto da Emiliano Martinez con la sua Argentina il ritorno nel suo club, l’Aston Villa, è stato indubbiamente complesso. Unai Emery, tecnico del club di Birmingham, non si è risparmiato nel criticare il proprio estremo difensore per varie ragioni, un comportamento che rischia di allontanare il Dibu dall’Inghilterra e che potrebbe quindi avvicinarlo di conseguenza all’Italia: oltre al Napoli infatti anche la Roma è interessata a Martinez in caso di addio di Rui Patricio.

Il portiere portoghese ex Wolverhampton non sembra convincere al 100% il pubblico giallorosso che da tempo, seppur non nella sua totalità, vorrebbe un cambio della guardia tra i pali. Il nome di Martinez sarebbe quindi ideale per la squadra di Josè Mourinho, anche in questo caso per il costo relativamente basso dell’operazione, in ogni caso, così come per il Napoli, prima di procedere con le trattative sarà comunque necessario chiarire il futuro di Rui Patricio, il cui contratto scadrà nel 2024, e solo allora potrà quindi partire il duello di mercato con gli azzurri.