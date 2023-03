Napoli-Eintracht, decisione clamorosa: tifosi senza parole

Decisione clamorosa quella appena arrivata in merito alla sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte: tifosi senza parole.

Mercoledì prossimo tornerà a risuonare la musica della Champions League al Maradona dove il Napoli ospiterà l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale.

Gli azzurri ripartiranno dal confortante risultato dell’andata dove si imposero a Francoforte per 2-0. La squadra di Spalletti, però, non dovrà abbassare la guardia credendo di avere la qualificazione in tasca poiché i tedeschi verranno al Maradona con l’intenzione di compiere una vera e propria impresa. Mancano ancora quattro giorni a questa sfida, ma nel frattempo è arrivata una decisione davvero clamorosa che ha lasciato i tifosi senza parole.

L’Eintracht esulta, accolta l’istanza: i tifosi tedeschi ci saranno a Napoli

In vista del ritorno della Champions League c’è grande entusiasmo attorno al Napoli e mercoledì prossimo il Maradona si prospetta un catino davvero infuocato, pronto a spingere i loro beniamini verso la storica qualificazione ai quarti di finale. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte vuole rovinare la festa agli azzurri e cercherà di ribaltare il 2-0 subito all’andata in ogni modo. Il club tedesco, inoltre, per questa sfida potrà anche contare sull’apporto dei suoi tifosi che inizialmente non avrebbero dovuto prendere parte alla trasferta poiché il Ministero degli Interni italiano lo aveva vietato. Tale divieto, però, ha scatenato la rabbia dell’Eintracht che ha presentato istanza al TAR che ha ribaltato tutto.

Il TAR della Campania ha infatti accolto l’istanza del club tedesco, sospendendo il divieto di vendita per i tifosi tedeschi. Una decisione davvero clamorosa e che ha lasciato i tifosi azzurri senza parole, soprattutto considerato quanto accaduto nella gara d’andata, dove alcuni tifosi tedeschi assalirono in maniera vergognosa quelli del Napoli, causando grossi disordini. Per tale motivo, il Ministero degli Interni italiano aveva vietato la vendita dei tagliandi per i tifosi tedeschi, considerando la gara di ritorno ad alto rischio dal punto di vista dell’ordine pubblico. La sentenza del TAR, invece, ha ribaltato tutto e ora la speranza di tutti è che non si verifichino ulteriori episodi di violenza prima, durante e dopo la partita.

Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi contro il divieto: insulti al Ministro Piantedosi

La scelta di vietare la trasferta di Napoli ai tifosi tedeschi presa dal Ministro degli Interni italiano era stata subito accolta con grosse critiche non solo da quelli dell’Eintracht Francoforte, ma anche dalle altre tifoserie di Germania. Durante la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, infatti, i tifosi del Bayern Monaco avevano esposto uno striscione contro il Ministro degli Interni Matteo Pientedosi, mostrando in maniera chiara tutto il loro dissenso.

Oltre ai tifosi, anche appassionati sportivi e politici tedeschi avevano criticato in maniera forte la scelta del Ministero degli Interni italiano di vietare la trasferta ai residenti in Germania, mentre il famoso quotidiano tedesco Bild aveva riportato come, nonostante il divieto, c’era il rischio che molti tifosi dell’Eintracht sarebbero partiti comunque per Napoli. Una situazione che è diventata pesante ed insostenibile e, alla luce di ciò, quasi non sorprende la decisione del TAR della Campania. Mancano ancora quattro giorni alla sfida tra Napoli ed Eintracht, ma la sensazione è che seguiranno sicuramente sviluppi.