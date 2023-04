Ancelotti e la stoccata pesantissima che nessuno si aspettava: tolti di mezzo loro, è fatta

Si tratterebbe di una vera e propria clamorosa stoccata che vede come protagonista l’attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti

A quanto pare le dichiarazioni rilasciate dal manager romagnolo non sono passate affatto inosservato. Tanto è vero che hanno creato un vero e proprio “terremoto” (calcistico) all’interno del club. Lo stesso che non si aspettava affatto che potesse affermare questo pensiero.

Una frecciatina che arriva come un fulmine a ciel sereno e che nessuno si sarebbe mai aspettato. Tanto da ribadire che se non fosse stato per la presenza di alcuni calciatori sarebbe andato tutto per il verso giusto. Parole che riaprono una ferita che, a quanto pare, non è mai stata del tutto chiusa tra il tecnico e la società.

Napoli, che stoccata di Ancelotti

Approfittando della pausa dei campionati, di qualche settimana fa, per le nazionali Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della piattaforma streaming digitale ‘Dazn‘. Alla giornalista Diletta Leotta non ha potuto non parlare del suo passato. Soprattutto il suo periodo al Napoli. Una esperienza che, però, non si è conclusa affatto della migliore maniera possibile. Visto che, dopo una gara vinta in Champions, è arrivato l’esonero.

Nonostante tutto il suo cuore è rimasto a Napoli visto che ci tiene davvero alla piazza. Non solo: segue con interesse quello che sta facendo attualmente il team guidato da Spalletti che sta impressionando sia in Serie A che soprattutto in Champions League. Ed è proprio parlando di Europa che l’allenatore si è soffermato. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Sarebbe bello arrivare in finale. Una possibile sfida contro il Napoli? Tutto può essere, loro stanno facendo molto bene“.

Poi la stoccata che nessuno si aspettava. Parlando proprio del suo passato in Campania ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato tutti. Una frecciatina ad alcuni ‘senatori‘ che avrebbero voluto il suo esonero. Non ha fatto nomi, ma era chiaro che si riferisse ai vari Insigne e Mertens che, guarda caso, sono andati via la scorsa stagione.

“Che cambiamento ha fatto la società con l’arrivo di Spalletti? Diciamo che lo step lo ha fatto proprio il Napoli cambiando alcune gerarchie all’interno dello spogliatoio. Ed anche cambiando l’ambiente. Con l’ottimo lavoro del tecnico ed altro stanno facendo in modo che il Napoli possa ritornare a vincere il campionato dopo tanti anni” ha concluso.