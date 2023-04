La Juve fa sul serio, colpaccio in casa Napoli: affare caldissimo

By

La rivalità tra Juventus e Napoli torna a infiammarsi sul mercato: i bianconeri pianificano un nuovo ‘scippo’ agli azzurri, le ultime

Negli ultimi anni, la rivalità tra la Juventus e il Napoli, sempre presente, si è arricchita di ulteriori capitoli. A partire da quelli in campo, per trasferirsi poi sul calciomercato, con inevitabile sovraccarico di polemiche.

I fronti più caldi da questo punto di vista riportano alla mente l’affare Higuain e il passaggio di Sarri in bianconero, sebbene non nell’immediatezza dell’addio al Napoli. Ora, la Juventus prepara un nuovo ‘scippo’ per la prossima stagione, che potrebbe aprire scenari davvero clamorosi.

Juventus, il futuro resta un’incognita ma il mercato sarà comunque ambizioso

La Juventus, come noto, prima di capire a che cosa potrà ambire per la prossima stagione e per le successive dovrà sciogliere i nodi relativi alla giustizia sportiva.

Questo determinerà sia se la Juventus nella prossima stagione sarà nelle coppe e potrà essere competitiva per altissimi traguardi, sia il suo futuro a livello manageriale e dirigenziale. In discussione infatti, per le note vicende, anche la posizione di Federico Cherubini.

Ad ogni modo, sia che la squalifica al dirigente venga confermata, sia che avvenga una riabilitazione, appare chiaro che pur destinato a rimanere nell’organo direttivo avrà compiti diversi da quelli di oggi. E per la posizione di direttore sportivo si cercherà una nuova figura operativa.

Juventus, avanti tutta per Giuntoli: contatti in corso

Ecco, per l’appunto, che viene confermato il nome di Cristiano Giuntoli tra quelli papabili per la Juventus del prossimo anno. Il ds partenopeo è uno degli artefici, con tutta evidenza, della grande annata del Napoli, che si avvia a conquistare un meritatissimo scudetto. Ma il suo futuro in riva al Golfo non è ancora certo.

Il contratto di Giuntoli con i partenopei scadrà nel 2024, secondo alcune indiscrezioni di stampa la Juventus avrebbe già avuto dei contatti con lui per capire la sua disponibilità e la fattibilità dell’operazione. Ma ci sono anche altri nomi in ballo: in questo senso, particolarmente gettonati sono Andrea Berta dell’Atletico Madrid e Frederic Massara del Milan.

Situazione da monitorare con grande attenzione nelle prossime settimane insomma, la Juventus inizia a costruire il suo domani e vuole farlo con fondamenta solide, ripartendo da figure competenti che possano allestire una squadra competitiva anche senza spese folli sul mercato.