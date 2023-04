Calciomercato, la Roma l’ha soffiato al Napoli: rivelazione bomba

Rivelazione su un sorprendente retroscena di calciomercato: ecco come la Roma ha soffiato un giocatore al Napoli.

I giallorossi sono riusciti a superare gli azzurri durante una trattativa per un talento: ecco il racconto di quanto accaduto.

Il Napoli è stato uno dei club più attivi sul mercato recentemente. L’annata trionfale degli azzurri nasce proprio in estate, quando la società decide di apportare una rivoluzione alla rosa: diversi giocatori importanti hanno detto addio lasciando spazio a nuovi innesti. Luciano Spalletti ha dato fiducia sin da subito agli acquisti ed ha ottenuto ottimi risultati: lo scudetto è ad un passo e la squadra ha raggiunto i quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia. Non tutte le trattative di Giuntoli, però, hanno avuto un esito positivo: la Roma ha avuto la meglio per un calciatore in particolare.

Così la Roma ha battuto il Napoli: il racconto svela tutto

Il calciomercato ha regalato soddisfazioni al Napoli: i nuovi innesti hanno fornito sin da subito un contributo fondamentale. Giocatori come Kim e Kvaratskhelia, nonostante provenissero da campionati “minori”, non hanno avuto bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e sono diventati dei titolari inamovibili per Spalletti. Ora la squadra vola e la piazza sogna in grande: oltre allo scudetto, infatti, si ambisce ad un percorso importante in Europa.

Come anticipato, però, non sempre le trattative di mercato hanno avuto un esito positivo per Giuntoli. Negli ultimi giorni, infatti, è emerso un retroscena che ha svelato il motivo del mancato arrivo di un giocatore al Napoli. Si tratta di Marash Kumbulla.

Il difensore albanese ha stupito tutti nella stagione 2019/2020 giocando nel Verona di Juric. Il suo agente Gianni Vitali, intervistato da TMW, ha svelato che Giuntoli ha provato ad ingaggiarlo nel mercato di gennaio di quella stagione, ma ha aggiunto: “Allora Marash voleva concludere la stagione a Verona e non se ne fece nulla”.

L’estate di quell’anno, poi, diversi top club hanno messo gli occhi su Kumbulla: il giocatore sembrava conteso fra Lazio ed Inter con i biancocelesti che sono stati vicinissimi, ma alla fine è stata la Roma a chiudere il colpo. Il procuratore ha affermato che i giallorossi sono stati i più decisi nella trattativa.

Sliding doors per il Napoli: ecco cosa è successo

Sfumato il colpo Kumbulla, il Napoli ha dovuto cercare un difensore diverso in estate. Giuntoli, però, non ha cambiato obiettivo in modo radicale: alla fine, infatti, la scelta è ricaduta su un altro giocatore del Verona. Si tratta, ovviamente, di Amir Rrahmani.

Oggi il numero 13 è una pedina fondamentale per Spalletti, che lo ha reso titolare durante la sua prima stagione preferendolo ad un suo pupillo come Manolas. Insieme a Kim compone la difesa che sta guidando la squadra verso lo scudetto e, per di più, è sempre più vicino alla firma sul rinnovo del contratto. Il mancato arrivo di Kumbulla ha di fatto rappresentato una sliding door per gli azzurri, che oggi puntano fortemente su Rrahmani.