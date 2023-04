Pique finalmente risponde a Shakira: le accuse sono terribili

Continua a far discutere l’intricata vicenda legata a Gerard Pique e Shakira: l’ex difensore del Barcellona si è esposto per la prima volta

Da ormai diverso tempo tiene banco la fine della relazione tra Gerard Pique e Shakira. Due personaggi che, inevitabilmente, attirano su di sé l’attenzione di tutto il mondo, dato che nelle loro prestigiose carriere sono riusciti ad accumulare un numero gigantesco di fan.

Che la loro storia sia ufficialmente terminata è ormai cosa più che nota, con l’ex difensore del Barcellona che di recente ha intrapreso un nuovo percorso di vita con la nuova fidanzata Clara Chia Marti, molto più giovane di lui. I due, però, continuano a far discutere per alcune questioni extra, un po’ come è accaduto anche a Francesco Totti e Ilary Blasi. Non è, dunque, un momento facilissimo per l’ex calciatore spagnolo, il quale ha deciso di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo lo scorso gennaio. La famosissima cantante sudamericana, dal canto suo, ha da poco lasciato Barcellona. Un qualcosa che si vociferava già da qualche giorno e lei lo ha ufficializzato in un post pubblicato sul proprio profilo Instragram. Si è trasferita in quel di Miami, oltreoceano, con i figli Milan e Sasha.

Shakira, nella descrizione del post, ha così motivato la sua scelta: “A Barcellona volevo dare stabilità ai miei figli, la stessa che adesso cerchiamo in un altro angolo del mondo, accanto alla famiglia, agli amici e al mare. Adesso cominciamo un nuovo capitolo, alla ricerca della loro felicità. A Barcellona ho imparato che l’amicizia che sicuramente più lunga dell’amore. Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiata, asciugato le lacrime, ispirata e fatto crescere“. La star, inoltre, ha pubblicato pure un’Instagram Story con questo messaggio: “A volte le cose non sono sempre come le sogniamo. A volte corriamo, ma non arriviamo. Non dubitare mai, che qui io ci sarò“. Un chiaro riferimento alla querelle col suo vecchio compagno. E quest’ultimo è tornato a parlare di Shakira, in un’intervista con lo streamer Gerard Romero durante una live sul canale Twitch della Kings League.

Pique-Shakira, l’ex difensore si espone: “Minacce di morte dai suoi fan”

Pique si è espresso molto negativamente sulle ultime uscite della cantante, che ha attacco apertamente sia lui che Clara Chia Marti: “Tutto molto bello, tutto il mondo che ti applaude e ti dice che sei la numero uno, però nessuno pensa all’altra persona in gioco, alla sua salute mentale“.

“Dove dobbiamo arrivare – ha aggiunto Pique –? Al punto che qualcuno decida di suicidarsi per poi dire ‘abbiamo esagerato’? Il modo in cui va il mondo mi delude tanto. Dai suoi fan mi sono arrivate cose incredibili, assurde. Minacce di morte. A me non importa nulla, sono degli sconosciuti che non hanno una vita. Bisogna dare valore alle cose importanti, non a questo tipo di reazioni. A me, sinceramente, non frega nulla“.