Ancelotti, brusco cambio di rotta: l’allenatore viaggia verso la Svizzera, ultim’ora clamorosa

Tempo di grandi cambiamenti all’interno della famiglia Ancelotti: padre e figlio potrebbero provare una nuova avventura, ma non insieme

Uno, il papà, il più grande, una leggenda che non ha bisogno di presentazioni, è accreditato come candidato numero uno ad una delle panchine più prestigiose del calcio mondiale. L’altro, il figlio, da sempre al suo fianco nelle esperienze alla guida di Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid, potrebbe finalmente fare il suo primo passo ‘da grande’. Andando ad allenare, da solo, la sua prima squadra. Stiamo parlando ovviamente della famiglia Ancelotti, e nello specifico di papà Carlo e del figlio Davide.

Prende sempre più piede l’ipotesi che il club Merengue, dove l’ex tecnico del Napoli allena e dove il figlio ricopre il ruolo chiave di vice, possa salutare entrambi alla fine della stagione. Le voci che vorrebbero Carlo in procinto di accettare l’impegnativo incarico di CT del Brasile si stanno inftti facendo sempre più insistenti. La seconda avventura al Real del tecnico di Reggiolo, che lo scorso anno mise a segno la doppietta Liga-Champions, sembra giunta a conclusione. I deludenti risultati in campionato, dove la squadra accusa un ritardo di ben 12 punti dal Barcellona, stanno facendo seriamente riflettere il patron Florentino Perez. Ma è lo stesso allenatore ad essere attirato come una calamita verso una possibile esperienza, quella da CT, che finora non ha mai provato. E che potrebbe rappresentare la degna conclusione di una carriera quasi impareggiabile.

Carlo se ne va, Davide pure: ma stavolta non lo segue

Se quindi il destino di Ancelotti Senior sembra in qualche modo segnato, a sorprendere è la decisione che avrebbe preso Davide. Già da tempo si vociferava della possibilità che il figlio di Re Carlo potesse intraprendere l’indipedente carriera di tecnico, ma finora nessun club si era fatto avanti concretamente. E così, dopo l’indiscrezione, che non ha avuto seguito, su un possibile approdo all’Everton, Davide avrebbe accettato un’interessante proposta proveniente niente di meno che dal club più prestigioso del campionato elvetico.

Come riporta l’agenzia ANSA, il Basilea si sarebbe fatto avanti concretamente per ottenere i servigi di Davide Ancelotti a partire dalla prossima stagione. Se si dovesse davvero concretizzare il passaggio alla società svizzera, ormai da anni una certezza anche dal punto di vista della competitività in campo europeo, il Basilea rappresenterebbe il primo passo nella carriera da tecnico di un uomo che comunque dovrà convivere per sempre con l’ingombrante ombra del papà. E dei suoi straordinari successi che, e in molti sono pronti a giurarlo, potrebbero non essere affatto finiti qui…