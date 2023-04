Sara Croce è completamente nuda: solo gli stivali indosso

Sara Croce sempre più esagerata: stavolta si mostra senza veli, in topless è davvero incantevole

Alzi la mano chi non conosce Sara Croce. La modella è ormai una delle più belle del panorama italiano, facendosi strada a suon di foto e mettendo in mostra il suo corpo incantevole. Un fisico statuario che aveva colpito anche Maurizio Costanzo.

Il noto giornalista, nelle ultime puntate andate in onda del “Maurizio Costanzo show” aveva scelto proprio in Sara Croce come presenza fissa. E così la sfilata lungo tutto il palco in cui mostrava il meglio di sé era diventata una sorta di appuntamento fisso del programma, da ripetere in più occasioni.

Una carriera che sembra davvero aver preso il volo; da “Ciao Darwin“, programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in cui l’abbiamo vista in tv per la prima volta, ad “Avanti un Altro“, in cui ha deliziato i concorrenti con il ruolo della Bonas.

Ed ogni suo ingresso in studio, quando chiamata, era una vera e propria gioia per occhi; splendida ed incantevole, con abitini succinti ed uno spettacolo in grado di lasciare tutti a bocca aperta.

Sara Croce in topless: l’ultimo post è esagerato

La Croce ha poi deciso, agli albori di questa stagione che sta andando in onda, di abbandonare il programma e dedicarsi ad altre attività. Per fortuna dei suoi follower, però, non ha smesso di postare immagini bollenti, dall’alto contenuto sensuale e non solo.

Nell’ultimo post ha proprio esagerato. Bellissima cone non mai, è accovacciata ma ciò che lascia con le mascelle aperte quasi a slogarle è il suo out. E’ completamente senza veli, eccetto un paio di stivaloni bianchi che le arrivano al ginocchio ed una culotte dello stesso colore. Gambe dischiuse, è in topless, con il décolleté coperto solo dalle braccia conserte che lasciano immaginare le sue forme spettacolari, mettendo in mostra davvero poco.

Il gomito del braccio destro appoggiato sulla coscia e la mano al mento; sguardo intenso e sensuale, i lunghi capelli biondi sono sciolti oltre le spalle.

Sara Croce sempre più bollente: che gioia per gli occhi

E’ solo l’ultimo post di una serie davvero incredibile di immagini, altamente sensuali; più bella che mai, è anche testimonial di una nota azienda di intimo e sono tante le immagini super bollenti in cui si mostra in lingerie. Slip o perizoma sgambati a lasciare parte dell’inguine scoperto ma anche trasparenze strategiche, con reggiseni che lasciano poco all’immaginazione.

Ma anche body super sensuali per Sara Croce che riesc ad incantare tutti anche con vestiti dagli spacchi esagerati e dalle scollature super. Ed ormai tutti non aspettano altro che vedere il prossimo post della bellisima modella, sperando che possa sempre più alzare il tiro.