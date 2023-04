Tradimento clamoroso per Napoli: ammissione in diretta

La dichiarazione su Napoli e sul Napoli in diretta televisiva coglie tutti di sorpresa: ‘tradimento’ inatteso

Sarà una Pasqua di passione per i tifosi del Napoli, dopo l’ultimo weekend di campionato che ha minato qualche certezza dal punto di vista tecnico e ambientale. Quella che sembrava poter essere una marcia trionfale verso lo scudetto ha vissuto un inciampo piuttosto rovinoso, da tutti i punti di vista, contro il Milan.

Una sconfitta pesante quella contro i rossoneri, uno 0-4 che ha lasciato interdetti, soprattutto per l’ambiente surreale in cui si è svolta la partita al ‘Maradona’. Occorre rialzarsi in fretta, per la squadra di Spalletti, che gode ancora di un vantaggio incoraggiante in classifica ma non deve distrarsi e a Lecce dovrà già riprendere a vincere per evitare scenari impensati in vista del finale di stagione. Ma anche fuori dal campo occorrerà una svolta.

De Laurentiis e i tifosi del Napoli: un punto di incontro è possibile?

E’ tornata a livelli altissimi la tensione tra il presidente De Laurentiis e certe frange della tifoseria. La contestazione di domenica scorsa ne è la prova e rischia di avvelenare l’ambiente in un momento storico per la squadra.

Il club vede non solo a portata di mano lo scudetto ma anche la possibilità di andare avanti in Champions League, anche oltre i quarti di finale conquistati e nei quali l’avversario sarà di nuovo il Milan. Bisogna trovare una mediazione tra la posizione del club nei confronti della tifoseria allo stadio e la stessa tifoseria organizzata, per non complicare in maniera improvvisa e paradossale tutto.

Napoli, arriva l’ammissione a sorpresa di Collovati

Intanto, arrivano le dichiarazioni di un particolare ‘tradimento’ che ha come oggetto proprio Napoli. E arrivano dall’ex campione del mondo Fulvio Collovati, oggi apprezzato opinionista e commentatore televisivo.

L’ex difensore, nel corso del programma ‘Fuorigioco’ su Tele A, ha spiegato: “Amo Napoli più della mia città (l’ex difensore è nato nel paese di Rivignano Teor in Friuli, ndr), ho imparato ad apprezzare la città sposando una napoletana. Naturalmente, dedicheremo il giovedì santo alla zuppa di cozze come da tradizione in città (ride, ndr). La sconfitta con il Milan? Penso che per gli azzurri possa essere un ko salutare. Lo vedo favorito in Champions League, ha tutte le possibilità di approdare alle semifinali”. L’auspicio dei tifosi partenopei è che possa avere ragione.