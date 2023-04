Sinner, a Montecarlo puoi sbancare: è una questione di numeri. Il 21enne talento altoatesino è pronto per la stagione sulla terra rossa

Il grande momento, quello atteso fin da quando ha preferito impugnare la racchetta piuttosto che indossare un paio di sci, potrebbe giungere presto.

Per compiere l’ultimo passo di una carriera in costante ascesa a Jannik Sinner manca solo uno step, la vittoria in un torneo Atp Masters 1000. Tra Indian Wells e Miami però il 21enne talento altoatesino ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, di essere davvero vicino al definitivo salto di qualità. La semifinale in California e la finale in Florida, battendo Alcaraz in semifinale, hanno ormai certificato gli enormi progressi compiuti da Sinner. Nel corso della premiazione del torneo di Miami il nostro giovane campione ha sfidato Medvedev, il vincitore, a misurarsi con lui sulla terra rossa.

E chissà che i due non si ritrovino a duellare già in occasione del prossimo torneo di Monte-Carlo, il primo della lunga stagione sulla terra battuta. Un evento a cui Sinner, che grazie alla finale di Miami è tornato tra i primi dieci nel Ranking Atp, parteciperà come testa di serie numero 7. Un bel biglietto da visita per il nostro giovane talento che sulla sua strada non troverà il grande rivale Carlos Alcaraz, che ha annunciato il forfait a causa di dolori muscolari alla colonna vertebrale.

La seconda assenza di rilievo al torneo monegasco è quella del re della terra battuta, Rafa Nadal. Il 37enne fuoriclasse di Manacor è fermo ormai da molte settimane e il suo unico obiettivo è il rientro in grande stile ai prossimi Internazionali di Francia. Il terzo big che a Monte-Carlo non ci sarà è il canadese Auger-Aliassime, anche lui fermo per un problema al ginocchio sinistro.

Jannik Sinner, grandi sfide in vista contro Djokovic e Tsitsipas

Ma nonostante le assenze di questi tre grandi giocatori, la strada verso la conquista del torneo per il nostro giovane campione è tutt’altro che in discesa. A Monte-Carlo ci sarà infatti Novak Djokovic, a cui le norme del governo americano sul Covid hanno impedito di partecipare a Indian Wells e Miami e che si presenta nel Principato di Monaco in eccellenti condizioni di forma.

Ed è proprio il fuoriclasse serbo secondo i bookmakers il grande favorito del torneo, seguito dal greco Stefanos Tsitsipas e in terza posizione proprio da Sinner che sulla terra è considerato più competitivo di Medvedev. Si preannuncia un torneo molto incerto e combattuto in cui il talento di San Candido potrà dire certamente la sua per la vittoria finale.