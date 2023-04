“Sono sconvolto”: Napoli, la sentenza spiazza i tifosi azzurri

L’ex giocatore del Napoli è rimasto del tutto sconvolto dalla prestazione degli azzurri: le sue parole spiazzano completamente i tifosi.

La sconfitta interna del Napoli contro il Milan per 4-0 nell’ultimo turno di campionato ha colto di sorpresa davvero tutti. La sconfitta contro i rossoneri ci stava, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un tracollo simile da parte degli azzurri.

La prestazione della squadra di Spalletti è stata davvero da film horror e nessuno è riuscito ancora a spiegarsi i motivi di un flop casalingo simile. Il Napoli tornerà in campo venerdì per giocare contro il Lecce, ma la sconfitta contro i rossoneri tiene ancora banco in casa azzurra ed anche un ex giocatore dei partenopei ha voluto dire la sua su questa clamorosa debacle, soffermandosi su alcuni giocatori che lo hanno davvero sconvolto, in particolar modo Stanislav Lobotka.

Montervino non ci crede: la critica spiazza i tifosi azzurri

La partita contro il Milan è stata un completo disastro da parte del Napoli e nessuno dei giocatori azzurri scesi in campo ha meritato la sufficienza per quanto si è visto sul terreno di gioco. La squadra di Spalletti è completamente mancata nell’approccio, venendo surclassata sotto tutti i punti di vista da quella di Pioli e la cosa non è andata giù a molti tifosi. Ai microfono dell’emittente televisiva Canale Otto, anche l’ex giocatore azzurro Francesco Montervino, oggi direttore sportivo, ha espresso tutta la sua incredulità per questa bruttissimo tonfo, soffermandosi in particolar modo sui giocatori che più lo hanno sconvolto per la prestazione offerta, tra cui Stanislav Lobotka.

Montervino ha dichiarato come il centrocampista slovacco lo abbia lasciato senza parole per la facilità con cui si è fatto saltare da Brahim Diaz in occasione della prima rete rossonera e che l’ex Celta Vigo aveva abituato tutti a ben altre prestazioni. L’ex giocatore azzurro ha rimarcato come Lobotka stia disputando una stagione straordinaria e proprio per questo motivo da lui non ti aspetti questa arrendevolezza. Montervino ha poi aggiunto che ha visto fare cose allucinanti anche alla coppia difensiva centrale del Napoli formata da Kim Min-Jae e Rrahmani, affermando come il Napoli non abbia mostrato la solita determinazione agonistica come fatto nel corso di questa stagione, cosa che invece ha fatto il Milan, uscendo meritatamente vittorioso dal Maradona.

Una critica abbastanza dura quella di Montervino, scioccato come molti tifosi azzurri dopo questo pesante 4-0 casalingo che sperano possa non incidere a livello psicologico sulle prossime partite. Venerdì contro il Lecce, il Napoli dovrà subito cercare di ripartire per liberarsi dalle scorie di questa dura sconfitta e per prepararsi al meglio in vista del secondo round contro il Milan in programma a San Siro mercoledì prossimo.