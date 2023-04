Lo Scudetto e poi l’addio: bufera totale

Saranno settimane intense per cercare di raggiungere lo Scudetto il prima possibile: in estate potrebbe arrivare l’addio

Una cavalcata entusiasmante in questa stagione per il Napoli targato Luciano Spalletti. L’apoteosi è stata raggiunta fin dai primi mesi con addii eccellenti che sono stati sostituiti egregiamente dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Una voglia incredibile di farsi strada tra le big d’Italia approfittando così dei numerosi passi falsi di Milan e Inter, protagoniste indiscusse degli ultimi anni in Serie A.

Agli azzurri mancherebbero soltanto cinque vittorie per laurearsi aritmeticamente Campioni d’Italia, un traguardo che manca a Napoli da ben 33 anni. I tifosi non aspettano altro con i primi festeggiamenti che sono già partiti in città, ma c’è da predicare calma. La pesante sconfitta in campionato contro il Milan ha modificato improvvisamente l’umore della piazza partenopea, che vuole tornare ad esultare già a partire dalla sfida di Lecce. Successivamente Spalletti concentrerà tutte le proprie forze sulla doppia gara dei quarti di finale di Champions League proprio contro i rossoneri. L’obiettivo resta quello di continuare a scrivere la storia del calcio Napoli in una stagione che sembra benaugurante. Tanti segnali positivi in orbita azzurra con un possibile addio che potrebbe arrivare al termine della stagione.

Napoli, Spalletti può pensare all’addio

Il mese di aprile sarà decisivo in casa Napoli per capire i margini di miglioramento del progetto azzurro dopo una stagione che resta comunque da incorniciare. Lo Scudetto è davvero ad un passo, ma gli uomini di Spalletti cercheranno di arrivare al traguardo il prima possibile per poi far esplodere di gioia i sostenitori azzurri che davvero non aspettano altro.

Novità interessanti potrebbero arrivare in estate con un colpo di scena suggestivo anche per quanto riguarda l’allenatore del Napoli. La decisione finale spetterà a lui, ma già stanno circolando numerosi rumors circa il suo futuro. Il profilo di Luciano Spalletti sarebbe finito così nel mirino del Chelsea, che ha esonerato Potter negli ultimi giorni. Al suo posto è arrivato la leggenda Lampard come traghettatore, ma al termine della stagione i Blues potrebbero annunciare il loro nuovo top manager per iniziare insieme un nuovo progetto entusiasmante.

L’allenatore di Certaldo starebbe pensando anche all’addio al termine della stagione, nonostante l’opzione di rinnovo fino al 2024 presente nel contratto. La sua voglia resta al momento quella di regalare una gioia immensa alla piazza partenopea. Il suo futuro può tranquillamente aspettare: c’è da scrivere prima la storia.