Avete mai visto la casa di Osimhen? Tutti gli ex campioni del Napoli hanno vissuto lì

Sapete dove si ritempra dopo le fatiche di un match il bomber del Napoli Victor Osimhen? Vi hanno vissuto tutti gli ex campioni azzurri

Al massimo andrà in panchina ma le chance di vedere Victor Osimhen in campo a “San Siro” nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan sono ridotte al lumicino.

Per non rischiare una ricaduta dell’infortunio che lo tenuto fuori negli ultimi impegni del Napoli lo staff medico azzurro è orientato a far completare al nigeriano il programma di terapie in modo che possa recuperare dalla lesione distrattiva all’adduttore sinistro in tempo per il round di ritorno al “Maradona” contro i rossoneri.

Dunque, niente match contro il Milan per il bomber azzurro, tra i grandi protagonisti della straordinaria stagione del Napoli, ma solo terapie e riposo nella sua meravigliosa dimora. A proposito, sapete dove vive il nigeriano “mascherato”?

Avete mai visto la casa di Osimhen? Una reggia nel quartiere più esclusivo di Napoli

Ebbene, pur essendo geloso della sua privacy e facendo una vita molto ritirata, da alcuni dettagli delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram si può arguire che Osimhen vive in una vera e propria reggia, con tanto di piscina e terrazza che gli regala un panorama mozzafiato del Golfo di Napoli, ubicata nel quartiere più esclusivo e iconico del capoluogo partenopeo, ossia la collina di Posillipo, già location per la casa di tanti azzurri, dal più grande di tutti, Diego Armando Maradona, a Edinson Cavani, Antonio Careca, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.

Il belga, attualmente in forza al Galatasaray, addirittura ha acquistato l’appartamento in cui abitava durante la sua avventura in maglia azzurra sito nell’incantevole Palazzo Donn’Anna che con le sue torri e le sue finestre a picco sul mare rappresenta una delle attrattive di Posillipo il cui etimo greco, “Pausilypon“, “luogo che scioglie l’angoscia, dove cessa il dolore“, spiega bene perché nel tempo le famiglie aristocratiche, quelle più facoltose e, come detto, i calciatori del Napoli vi abbiano eletto la loro residenza.

Non fa eccezione Victor Osimhen che, non molto amante della vita mondana, preferisce trascorrere le serate ammirando la spettacolare vista sul Golfo di Napoli che si gode dalla terrazza del suo immenso appartamento in un parco privato sulla collina di Posillipo. Come dargli torto? D’altronde, dal suo privilegiato e invidiabile osservatorio il suo sguardo ammirato si può allargare alle altre rinomate bellezze naturali partenopee quali, ad esempio, l’Isola della Gaiola con il suo parco sommerso e quelle dell’Arcipelago campano, cioè l’isola azzurra, Capri, quella verde, Ischia, e Procida, capitale italiana della cultura nel 2022.