Dal Chelsea al Napoli, il regalo scudetto è servito

In vista della prossima stagione, il club azzurro pensa al prestigioso colpo inglese: che regalo per Luciano Spalletti

Con la bellezza di 16 punti di vantaggio sulla seconda classificata – la sorprendente Lazio del grande ex Maurizio Sarri – a 9 giornate dalla fine, il Napoli di Luciano Spalletti è gà virtualmente Campione d’Italia. Un traguardo incredibile, storico, per un club che solo grazie alle gesta di uno dei più grandi fuoriclasse di tutti i tempi, ovvero Diego Armando Maradona, era riuscito, per due volte, a salire sul tetto d’Italia.

Oggi i nuovi eroi si chiamano Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, lo stesso tecnico napoletano ed anche Hirving Lozano, il messicano che proprio nell’annata che si concluderà con un meritatissimo Tricolore, sembra aver trovato la sua definitiva consacrazione. I pezzi pregiati del Napoli però, si sa, sono richiestissimi sul mercato. Se sembra impossibile che, proprio all’alba di un possibile ciclo vincente, De Laurentiis possa cedere il nigeriano e il georgiano, altrettanto non può dirsi dell’attaccante nordamericano. Lozano ha molti estimatori in Spagna ed in Inghilterra ed una sua cessione, per quanto dolorosa, potrebbe essere considerata ‘accettabile’ dai tifosi. Quegli stessi che probabilmente, a quel punto, potrebbero festeggiare l’arrivo del prestigioso erede. Arriva direttamente da Londra.

Lozano addio? De Laurentiis piazza il colpo

Il patron partenopeo, e il su fido Ds Cristiano Giuntoli, hanno ormai abituato tutta Italia a colpi di mercato ad effetto. Piazzati spesso in concomitanza di partenze eccellenti. Ecco che allora, approfittando della vittoria dello Scudetto, De Laurentiis starebbe pensando ad un affare da concludere con uno dei club più ricchi del pianeta. Parliamo del Chelsea del ricco spendaccione Todd Boehly, che annovera tra le proprie fila un calciatore già seguito con insistenza dal Milan. E che rappresenta, nonostante l’indiscusso talento messo in mostra anche agli ulitmi Mondiali, un esubero tecnico in casa Blues.

Stiamo parlando di Hakim Ziyech, il marocchino che sembra aver concluso la sua altalenante – per la verità abbastanza deludente, in special modo nell’ultimo anno e mezzo – esperienza a Stamford Bridge. Col contratto in scadenza nel giugno del 2025, ma con una situazione tecnica già abbondantemente chiara, il nordafricano lascerà certamente Londra a fine stagione. Il valore di mercato, a causa dell’impiego sempre decrescente, è ora pari a 20 milioni di euro: nessun problema per le finanze del Napoli, che potrebbe anche contare sul tesoretto derivante dalla cessione del suddetto Lozano. Via un big, ne arriva un altro, insomma: una politica che all’ombra del Vesuvio, e anche per profili che grandi lo sono diventati solo dopo esser stati acquistati dall’abile Giuntoli, sta pagando dividendi altissimi.