MotoGP, la decisione è arrivata: accadrà ad Austin

Sarà un week-end impegnativo per i piloti della MotoGP ad Austin: ecco cosa succederà una volta arrivati in Texas.

Il fine settimana argentino, ha visto diverse defezioni in MotoGP. Diversi, gli infortuni capitati a Portimao, con una Gara successiva, veramente decimata. Comunque sempre emozionante, con la prima vittoria di Marco Bezzecchi da pilota della MotoGP, ma ad ogni modo, con 17 piloti arrivati alla fine.

Geograficamente, lo spettacolo non si sposterà di molto ed andrà dall’Argentina al Texas, dove la terza corsa della stagione sarà quella del Gran Premio motociclistico delle Americhe, ad Austin. Lì, gli appassionati del mondo dei motori e soprattutto del Motomondiale, avranno sicuramente almeno una novità da godersi.

MotoGP, ultim’ora pazzesca: c’è l’annuncio

La squadra cliente Aprilia, denominata RNF Racing, ha visto in Portogallo, il ritiro del suo pilota principale con conseguente annuncio di forfait per il Sud America, dovuto all’infortunio. Ed invece in Texas, il classe ’95, Miguel Oliveira finalmente ci sarà e si spera, gareggerà per dei posizionamenti che gli diano altri punti in stagione.

Ad oggi, il ventottenne, ne ha ricevuti solo 3 dalla Sprint Race del week-end portoghese, poi il ritiro della domenica e come detto, la mancata possibilità di correre settimana dopo. Da dire, che il portoghese ha anche un personale obiettivo e cioè quello di riscattarsi su una pista su cui ha corso solo una volta, nella scorsa stagione, ottenendo un brutto diciottesimo posto che certo non gli fa onore.

L’infortunio, era capitato al povero Oliveira, per essere stato una delle vittime dell’incidente provocato da Marc Marquez, che non mise soltanto il centauro dell’Aprilia, fuori uso. Per lui fu diagnosticata una lesione tendinea alla gamba destra, che non gli diede assolutamente spazio al secondo incontro stagionale con l’asfalto, ma che, fanno trasparire dalla Aprilia, dovrebbe aver smesso di dare problemi al ragazzo di Almada.

Il possibile ok definitivo però, il portoghese lo avrà soltanto giovedì e cioè, quando sarà completata la visita al centro medico del Circuito delle Americhe di Austin. Per adesso quindi, quello che filtra è soltanto ottimismo, ma l’ultima parola sarà dettata dai medici. Se non dovesse essere positiva, sarebbe un brutto colpo per la CryptoData RNF, che continuerebbe a correre con il solo classe 2000, Raúl Fernández. Dal suo canto, lo spagnolo al secondo anno assoluto in classe regina, è stato a sua volta costretto al ritiro a Portimao, ma è riuscito a correre in Argentina, dove ha fatto quattordicesimo sia nella gara veloce che alla domenica.