La Juve si fa male da sola: salta il grande ritorno

La Juventus ha rimediato una sconfitta con la Lazio ma arriva anche un’altra brutta notizia per Massimiliano Allegri

Orfana di Allegri nell’ultima uscita contro la Lazio, la Juventus ha subito la sua sesta sconfitta in questa stagione e, pertanto, evidenziato quanto sia necessario intervenire nel mercato estivo.

In attesa dell’importantissima data del 19 aprile – quando si deciderà sulla penalizzazione della Juventus presso il Collegio di Garanzia – Max Allegri dovrà preoccuparsi di pianificare le mosse per la prossima stagione. Dalla Cortinassa però dovrà partire qualche giocatore per favorire l’immissione di liquidità nelle casse bianconere e di conseguenza operare su qualche colpo in entrata. Arriva però una notizia deludente per Allegri e i bianconeri.

Niente riscatto, Arthur rispedito al mittente

Con un rendimento a dir poco deludente, Arthur sembra certo di ritornare alla Juventus dopo l’esperienza in prestito al Liverpool che lo ha costretto fuori dai campi per un’operazione molto delicata. Operatosi in ottobre, il brasiliano è stato fuori circa sei mesi e ovviamente non ha avuto modo di dimostrare le sue qualità a Klopp. La sua assenza ha complicato il possibile riscatto del Liverpool, che per il prestito aveva sborsato già 4,5 milioni in estate.

Arthur ha disputato solo 4 partite in questa stagione per un totale di 256 minuti, così i reds difficilmente spenderanno i 38 milioni accordati con la Juventus per l’eventuale riscatto del centrocampista brasiliano. Non c’è solo questa tra le motivazioni che hanno portato il Liverpool a riconsiderare l’affare Arthur, perché dalla Spagna arrivano indiscrezioni secondo cui la dirigenza di Liverpool starebbe tentando di portare in Inghilterra Rodrigo De Paul per la prossima estate. L’argentino dopo l’esperienza in Qatar è stato uno dei migliori giocatori della Liga e ha contribuito alla lunga serie di vittorie che hanno portato i colchoneros a due punti dai cugini del Real Madrid.

Non gode della stessa classifica il Liverpool, che in Premier occupa solamente l’ottava posizione e nelle ultime 5 partite ha vinto solo una volta rifilando 7 gol al Manchester United. Per questo Klopp avrebbe individuato in De Paul il profilo giusto per ripartire dopo una stagione fallimentare come quella in corso. Il tutto ricadrà sulla Juventus e sull’Inter, poiché i due club seguono l’argentino da tempo ed entrambe le squadre hanno bisogno di rinforzi di un certo calibro. Va peggio alla Juventus, che oltre a perdere un obiettivo di mercato, non incasserà neanche il riscatto dii Arthur, destinato a rientrare alla Cortinassa durante la prossima finestra di mercato.