Paola Saulino mostra (quasi) tutto: trasparente da infarto (FOTO)

Paola Saulino non si smentisce davvero mai, la prorompente web influencer scatenata con look seducenti da urlo

Negli anni, abbiamo ormai imparato a conoscerla, per la sua verve incontenibile, la sua sensualità provocante e il modo di esibirsi ed esporsi mai banale. Ha sempre fatto molto discutere Paola Saulino, ma di certo non passa mai inosservata, anzi.

La web influencer partenopea si fa sempre notare ed è ormai da tempo uno dei volti femminili più seducenti in assoluto sul web. E anche in questi giorni, sta tenendo abbondantemente fede alla sua fama.

Paola Saulino, la sexy star dei social colpisce ancora: che spettacolo

Sempre molto attiva su Instagram, dove è più volte incorsa nel ban della community, è tornata a postare con grande regolarità dal suo profilo, che ha ripreso a macinare followers.

Quasi 120 mila followers per lei, che con la sua silhouette generosa riesce sempre ad accendere la passione e la fantasia di tutti, grazie a contenuti decisamente non banali. Scatti micidiali, dirette a tema calcistico e altre con ‘consigli’ sulla vita intima dei suoi fan. E ora, tutti attendono di sapere cosa farà, per la sempre più probabile vittoria dello scudetto del Napoli, di cui è grandissima tifosa. Paola ha già dato qualche indicazione piuttosto interessante per un senza veli che farà molto probabilmente parlare tutta l’Italia.

Paola Saulino in versione coniglietta pasquale, curve da urlo e non soltanto

Intanto, anche a Pasqua Paola non si smentisce e ci regala delle visioni spaziali, per non perdere l’abitudine. In uno degli ultimi post, ha chiesto ai suoi fan come stesse proseguendo la giornata festiva, naturalmente a modo suo.

Il look da coniglietta pasquale, anzi da coniglietta alla Playboy, parla da solo. Abitino intimo con trasparenze da urlo, che mette in evidenza la solita scollatura a dir poco esplosiva, e c’è di più. Gambe accavallate e super seducenti in primo piano, impossibile rimanere indifferenti di fronte a tanta meraviglia. E infatti, i fan di Paola rispondono come sempre con grande entusiasmo con like e commenti da cui traspare in maniera evidente tutta la loro ammirazione. Paola è la beniamina del web ed è davvero in gran forma. L’estate la vedrà certamente protagonista ad altissimo livello sulla rete.