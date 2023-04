Adriano Panatta, che figuraccia in diretta: clamorosa rivelazione su Berrettini

Mai banale nelle sue dichiarazioni Adriano Panatta, ma forse stavolta è andato un po’ sopra le righe: cosa ha detto su Berrettini

E’ stato, e resterà, una delle leggende del tennis italiano e internazionale, Adriano Panatta. Capace di raggiungere la quarta posizione nel ranking ATP, unico azzurro a vincere a Nicola Pietrangeli una prova del Grande Slam. Livelli solo recentemente avvicinati da Matteo Berrettini.

Finalista a Wimbledon nel 2021, sesto al mondo un anno fa prima di scivolare indietro in classifica, il romano è stato il numero uno d’Italia per diverse stagioni e capace di competere con i migliori al mondo. In questo momento, il ‘primato’ nazionale ce l’ha Jannik Sinner, tornato in top ten, mentre il classe 1996 è un po’ in difficoltà.

Panatta sprona Berrettini, il tennista romano tenta la risalita

L’inizio di 2023 non è stato all’altezza delle aspettative per Berrettini, che fatica a ritrovare la miglior condizione e ha inanellato una serie di delusioni una dietro l’altra, uscendo al momento anche dai primi venti al mondo.

La speranza per l’azzurro è che la stagione su terra rossa possa aiutarlo, con una superficie più lenta. Il vantaggio per Berrettini è non avere punti da difendere in classifica visto che lo scorso anno saltò tutta la stagione su terra per infortunio, dunque questo potrebbe giocare a suo favore per risalire in classifica. Esordio vincente a Montecarlo contro Cressy, da Panatta arriva un incoraggiamento, nel corso di una intervista nel programma Rai ‘Ciao Maschio‘ condotto da Nunzia De Girolamo. “E’ un ragazzo fortissimo, educato, che gioca bene e guadagna tanti soldi”, ha spiegato Panatta. “Gli consiglierei di vivere tutto intensamente fino alla fine. Deve sapere che quando avrà 35/37 anni, la sua carriera si concluderà e sarà qualcosa che dovrà vivere in maniera serena”.

Panatta e i ‘consigli’ a Berrettini: la gaffe su Melissa Satta

Incoraggiamenti relativi soprattutto a quello che Berrettini sta vivendo fuori dal campo, con la relazione con Melissa Satta che sta facendo discutere. In questo senso, Panatta si lascia andare a una dichiarazione sorprendente.

“Matteo ha una bella ragazza, ma le ha avute anche prima e forse erano anche meglio”, si è lasciato scappare l’ex tennista. Chissà cosa ne pensano Berrettini e la Satta…