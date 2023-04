Napoli, sentito la Gazzetta? ‘Mazzata’ per Kvara, notizia inattesa

Si parla di vette importanti, di domande tipo “Vuoi più bene a mamma o papà?”. Questa volta in mezzo c’è finito Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, pescato dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, nella Dinamo Batumi, è la maggiore rivelazione della serie A. Ventidue anni compiuti il 12 febbraio, per averlo Aurelio De Laurentiis ha speso solo 11,5 milioni.

Kvaratskhelia ha marchiato il suo esordio in serie A lo scorso 15 agosto, 1 gol e 1 assist nel 5-2 vittorioso al Bentregodi contro l’Hellas Verona. Il resto della stagione una vera sinfonia. In campionato 12 gol e 12 assist in 25 presenze. In Champions nessuna diminutio: due gol e quattro assist in sette recite.

Meglio Leao o Kvaratskhelia? Ecco la risposta del giornalista

Se Khvicha Kvaratskhelia sta determinando la stagione del Napoli, non è azzardato dire che il talento di Tiblisi abbia preso le redini di Rafa Leao. L’esterno portoghese, 24 anni il prossimo 10 giugno, lo scorso anno è stata l’arma deflagrante per il Milan. Con Stefano Pioli il numero 17 in 34 match ha segnato 11 volte, fornendo 10 assist. In questo campionato, dopo un inizio nel quale l’ex Lille sembrava un po’ svogliato, le cifre sono tornare rilevanti: 10 gol e 7 assist in 27 match; 1 gol e 3 assist nelle 8 partite di Champions.

Leoa, inoltre, è finito nel mirino della critica in relazione alle riflessioni sul suo contratto, in scadenza nel 2024. Il suo “successore”, Kvaratskhelia, è vincolato al Napoli fino al 2027. Proprio i due esterni più devastanti della serie A – insieme con Mattia Zaccagni della Lazio – sono stati oggetto di un parere di Luca Bianchin, firma della Gazzetta dello Sport.

Bianchin: “Leao è una scommessa più affascinante”

Intervenuto a MilanNews.it, il cronista che segue il Milan per la Rosea, alla domanda su chi fosse meglio tra Kvara e Leao, partito un po’ da lontano. “Ho fatto la stessa domanda a Berlusconi e lui mi ha detto che Kvaratskhelia può giocare ovunque, ma Leao è più da Milan perché ha questi colpi da grandissimo giocatore”, ha risposto, riportando le parole dell’ex presidente del Milan.

“Io non escludo che tra due anni Kvaratskhelia possa essere più forte di Leao, però le potenzialità di Leao mi sembrano affascinanti”, ha dichiarato Bianchin. Secondo il giornalista, a fine carriera Kvara potrebbe aver sfruttato meglio il proprio talento, essendo a livello di testa, più affidabile del lusitano. “La scommessa Leao è più affascinante, ma ciò non toglie che il georgiano abbia fatto meglio quest’anno”, ha però ribadito.