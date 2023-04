Mourinho, finalmente l’incontro per il ‘parametro zero’

La Roma targata Mourinho si muove già sul calciomercato, col General Manager Tiago Pinto che incontrerà presto l’agente di un parametro zero

La delusione post derby sembra sia già stata assorbita del tutto o quasi. Perdere uno scontro diretto per la Lazio non è mai facile da digerire, a maggior ragione se la posta in gioco è elevata. Ma i giallorossi si sono ampiamente riscattati nelle sfide in campionato contro Sampdoria e Torino, sorpassando in classifica due rivali non da poco per la Champions come Inter e Milan.

Il che, ovviamente, aumenta la fiducia nel mondo Roma, anche se il percorso è ancora lungo e tortuoso. Uno come José Mourinho, però, dà sempre l’impressione di poter trovare la soluzione giusta al momento giusto. La sua infinita esperienza potrebbe consentirgli di avere la meglio su chiunque potenzialmente. E grazie a lui la ‘Magica’ potrebbe crescere ancora parecchio sulla carta. Difatti, l’approdo nella Capitale di giocatori del calibro di Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum è, soprattutto, merito dello Special One, il quale si è esposto in prima persona per cercare di convincerli a diventare suoi soldati. Ma va evidenziato pure il prezioso lavoro di mediazione da parte del General Manager Tiago Pinto, assolutamente fondamentale in ottica nuovi acquisti.

Ad oggi, comunque, la permanenza del trainer lusitano sulla panchina giallorossa non è affatto scontata. Dipenderà dalle garanzie che riusciranno a dargli i Friedkin e sappiamo bene quanto Mourinho sia esigente, sebbene sappia che la società capitolina deve rispettare diversi paletti legati al Fair Play Finanziario. Un fattore importante per la decisione finale di Mourinho sarà, indubbiamente, il rinnovo di Chris Smalling, perno della retroguardia romanista. L’inglese è la colonna portante della difesa, tant’è che quando non c’è la sua assenza pesa infinitamente tanto nell’ecosistema della Roma. Tra l’altro, l’ex Manchester United incide di frequente anche in zona gol, cosa non da poco visto che si tratta di un difensore.

Calciomercato Roma, incontro per il rinnovo di Smalling: Inter alla finestra

Insomma, Smalling è una pedina letteralmente imprescindibile per il club giallorosso. Non a caso i Friedkin, Tiago Pinto e Mourinho vogliono blindarlo quanto prima. Il contratto del centrale, come noto, è in scadenza giugno 2023.

Il classe ’89 ha raggiunto il 50% delle presenze nella stagione in corso, di conseguenza potrebbe optare per il prolungamento immediato alle condizioni attuali per quanto concerne l’aspetto economico. Tra le parti in causa, però, si è aperta una vera e propria trattativa, dato che Smalling e il suo agente, James Featherson, vorrebbero almeno un biennale per continuare a vestire la maglia giallorossa. L’offerta della ‘Magica’, in tal senso, sarebbe un annuale con opzione per il secondo anno, da 3,5 milioni netti a stagione (stesso stipendio che il calciatore percepisce ora).

Inoltre, il procuratore è a Roma in questi giorni e nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un incontro al fine di trovare la quadra definitiva. L’Inter, molto interessata a Smalling, rimane sullo sfondo. I nerazzurri osservano a distanza, pronti ad inserirsi prepotentemente nel caso in cui l’inglese abbandoni la nave giallorossa a parametro zero – Marotta è un maestro in situazioni del genere -. Anche se la ‘Beneamata’ è consapevole che la sua volontà è quella di restare alla Roma. Staremo a vedere.