Il pantalone esalta il lato B: Melissa da sogno in strada

Ci mette ben poco, la meravigliosa Melissa Satta a rendere tutto hot, le basta un pantalone stretto ed il pubblico esulta.

Lei è letteralmente stupenda ed ormai da più di quindici anni, il pubblico italiano la ama alla follia. Semplicemente, Melissa Satta, 37 anni e diventata famosa all’epoca, grazie a Striscia la Notizia. Allora era proprio giovanissima ed infatti di tempo ne è passato ed il numero dei suoi fan, cresciuto. Oggi ne ha milioni.

Per la sua simpatia, ma diciamocelo, soprattutto per la sua bellezza disarmante, la splendida modella nata negli Stati Uniti, di ammiratori ne ha avuti sin dagli inizi della sua carriera. Con le novità poi dei social, è arrivata anche l’epoca di Instagram e così, alla splendida sarda, basta postare qualche foto per ricordare a tutti che la sua forma è sempre impeccabile.

Melissa, che lato B! Pantalone piccante

Sempre molto brava di suo, la meravigliosa classe ’86 a costruirsi la sua fama ed anche a prendersi un posticino nel cuore del pubblico italiano. Melissa non è solo molto bella ma negli anni, ha affinato la sua bravura ed è diventata anche un’ottima conduttrice. Così, tra partecipazioni e conduzione, l’abbiamo vista in tanti studi, tra cui quelli di Primo e Ultimo, Controcampo, Insideout – Pazzi per la scienza, Kalispéra!, Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, Quelli che il calcio, Sky Calcio Club e Gol Deejay.

Come detto però, adesso c’è anche Instagram e così il lavoro per la stupenda ex velina è molto più facile. Alcune foto della ragazza cresciuta a Sassari, sono davvero da mal di testa e ben presto, quando torneranno i costumi da mare, ce ne ricorderemo. In fin dei conti, se si posseggono misure come 88-60-92, i risultati sono praticamente scontati.

D’altra parte, chi guarda i canali sportivi di Sky, sa benissimo che la Satta non ha bisogno nemmeno di togliere chissà quanto dai suoi vestiti, per far girare la testa ai fan. Anche in tv, le basta una camicetta aperta e con il suo fascino, sono tutti ai suoi piedi. Ed un’altra prova di questo aspetto, la bellissima trentasettenne che ora vive una storia d’amore con il tennista Berrettini, la dà con il suo ultimo post.

Qualche foto in tenuta sportiva per strada, con tanto di berretto e occhiali da sole, per una Melissa che non vuole scoprirsi troppo, ma restando sexy. Infatti, uno degli scatti attira l’attenzione del pubblico. Pantalone stretto e lato B pazzesco. Anche stavolta, le forme generose della conduttrice non perdonano. I fan, sono tutti lì a mettere like.