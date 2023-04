Esonerato da Ronaldo: il sostituto è l’amico di CR7

Cristiano Ronaldo ne ha avuto abbastanza. Tanto è vero che, insieme al resto dei compagni di squadra, ha deciso di mandarlo via

Oramai negli Emirati Arabi Uniti, sponda Al-Nassr, non si sta parlando d’altro se non dell’allontanamento del personaggio in questione. A quanto pare, secondo quanto riportato da alcune fonti locali, pare che sia stato proprio il fuoriclasse portoghese a metterci una pietra sopra e dare la sua sentenza. In sua sostituzione potrebbe arrivare l’amico dell’ex Real Madrid e Juventus.

In questo caso CR7 fungerebbe come ottimo sponsor. Per il nuovo ruolo garantisce proprio il 38enne. Il club sta seriamente pensando alla sua proposta ed è pronto ad accogliere la sua richiesta. Non è affatto da escludere che nelle prossime ore possano esserci delle grandi novità in merito. Ovvero il clamoroso annuncio da parte della sua società, pronta ad ufficializzare il suo arrivo.

Cristiano Ronaldo manda via Rudi Garcia: ecco chi arriverà

Terremoto in casa Al-Nassr. Nella giornata di mercoledì 12 aprile l’allenatore del club, Rudi Garcia (vecchia conoscenza del calcio italiano per essere stato sulla panchina della Roma) è stato esonerato. A quanto pare il rapporto con alcuni calciatori all’interno dello spogliatoio non erano affatto dei migliori. Tanto è vero che il francese ha pagato, a caro prezzo, la scelta della società araba che ha deciso di mandarlo via. In questo momento non si sta facendo altro che parlare del sostituto.

A dire il vero, su questo, proprio Cristiano Ronaldo avrebbe un nome da proporre. Si tratta di un suo carissimo amico nonché connazionale. In tantissimi anni di carriera calcistica, però, non ha mai avuto il piacere e l’onore di poter lavorare con lui. Tutto questo, però, si potrebbe verificare a breve. Nella lista degli svincolati di lusso spunta anche il nome di André Villas-Boas. Il manager è pronto a rimettersi a lavoro dopo un periodo di inattività.

Il nativo di Porto, da ben due anni, non lavora ed è pronto ad accettare la destinazione. Curiosità: proprio Rudi Garcia, per tre anni, è stato alla guida dell’Olympique Marsiglia. Nel 2019, quando ha deciso di accettare la destinazione Olympique Lione, il suo posto è stato preso proprio dal portoghese che è rimasto per quasi due stagioni. Fino a quando non sono arrivate le dimissioni. Ora lo ‘Special Two‘ (così battezzato in patria) è pronto a ripartire. Grazie alla raccomandazione proprio di Ronaldo.