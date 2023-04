Perizoma e basta: Elisa De Panicis senza limiti

By

Elisa De Panicis davvero esagerata: la modella ed influencer lascia tutti a bocca aperta in lingerie trasparente

Modella ed influencer, una donna dalle mille risorse Elisa De Panicis, molto più famosa all’estero che in Italia, soprattutto in Spagna, Paese dove si trasferì da giovane partecipando sia a “Mujeres y Hombre” che a “Supervivientes”, le edizioni spagnole di Uomini e Donne e “L’Isola dei Famosi”.

Nel nostro Paese si è guadagnata la popolarità partecipando al Grande Fratello Vip nel 2020; nello stesso anno salì alla ribalta anche per il bacio provocatorio con Mila Suarez sulla passerella del Festival del Cinema di Venezia. Per la bellissima modella anche un flirt con Theo Hernandez in passato ed uno mai confermato addirittura con Cristiano Ronaldo.

Di certo c’è che la donna si lascia ammirare soprattutto per il suo corpo perfetto. La De Panicis, con il suo lavoro, è richiestissima soprattutto negli Stati Uniti ed infatti lavora spesso lì, facendo la spola. Negli ultimi anni si è anche cimentata nel ruolo di cantante. Un paio di singoli in spagnolo, a voler conquistare in primis il mercato sudamericano, con alterni successi.

Elisa De Panicis in lingerie: è bollente

Un profilo Instagram da quasi un milione e mezzo di follower, la popolarità della De Panicis è in costante ascesa; d’altronde è davvero difficile da non credere, a voler scrollare il suo profilo.

Nell’ultimo post pubblicato ha nuovamente esagerato, mandando in tilt i social. Una foto in primo piano che la mostra in tutta la sua bellezza; indossa solo la lingerie, un completino formato da perizoma e reggiseno di colore nero quasi esclusivamente di laccetti neri con piccole centimetri di tessuto a coprire lo stretto necessario, le parti più intime.

Lo slip è davvero micro e molto sgambato, con l’inguine – e non solo – in bella mostra. Ventre piatto, un fisico perfetto e d capogiro, per uno show davvero totale. A rendere il tutto ancor più sensuale, i lunghissimi capelli sciolti ben oltre il seno, a contornarlo, per uno spettacolo che ha lasciato i fan a bocca aperta.

“E scusami se non ti ho capito, o non ti ho saputo prendere, ma in fondo un attimo vale più di una vita, con me” ha scritto nella didascalia, ma siamo certi che tutti i suoi fan si siano concentrati davvero su altro.

D’altronde la De Panicis non è nuova ad immagini del genere, anzi; su Instagram, quasi sfidando la censura del social network, si è anche mostrata completamente senza veli, lasciando in mostra un fondoschiena perfetto ed un corpo da favola, coperto a stento dalle mani oppure con abiti trasparenti.