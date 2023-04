A Napoli non c’è più spazio: ‘costretto’ all’addio

Lo stesso calciatore ha capito che per lui, nel Napoli, non c’è assolutamente spazio. Tanto è vero che alla fine di questa stagione sarà addio

Il Napoli è pronto a ripartire. Anzi, è dovuto a farlo. La seconda sconfitta, in meno di dieci giorni, contro il Milan è difficile da digerire. Tra meno di una settimana il ritorno contro il ‘Diavolo’. L’obiettivo è dimenticare, quanto prima, l’umiliazione subita in campionato e ribaltare completamente il risultato in Champions League. I tifosi e la stessa squadra sognano il passaggio del turno in semifinale. Oltre al calcio giocato, però, si butta un occhio anche al futuro.

In particolar modo il futuro di un atleta che potrebbe essere seriamente lontano dal vestire la maglia azzurra anche per la prossima stagione. Anzi, a quanto pare, il calciatore in questione sembra sia quasi costretto ad accettare la “drastica” soluzione della cessione. Per lui, nel Napoli di Spalletti, non c’è posto. Le offerte, di certo, non gli mancano ed insieme al suo entourage è pronto a valutarne una per una. Sia in Italia, ma soprattutto all’estero: a meno di clamorosi colpi di scena sarà addio con il Napoli.

Napoli, il tempo è finito: pronto a fare le valigie

Alla fine di questa stagione farà le valigie e svuoterà l’armadietto. Per Diego Demme non c’è più posto. Lo si è capito, a dire il vero, già dallo scorso anno quando non c’era più posto per lui a centrocampo. Chiuso dal fantastico “trio” titolare Anguissa-Lobotka-Zielinski, l’italo-tedesco è fuori dai radar del mister di Certaldo. Lo stesso che, però, nell’ultima sessione invernale di gennaio, lo ha convinto a restare perché parte del progetto.

Potrebbe andare via con un titolo, ovvero la possibile vittoria dello scudetto. Come riportato in precedenza le soluzioni per l’ex Lipsia di certo non mancano. In Italia ci pensa seriamente la Fiorentina (nel caso in cui dovesse essere ceduto Amrabat) e la Salernitana (sempre stato un pallino di Iervolino e De Sanctis). Altrimenti potrà prendere in considerazione la pista della Turchia.

Quello che vuole fare il Napoli è cercare di monetizzare dalla sua cessione. Anche per “pochi” milioni di euro. Considerando anche il fatto che il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2024. Arrivato nel gennaio del 2020 da capitano del team tedesco, ha perso sempre di più spazio e considerazione dal suo allenatore. A luglio, a quanto pare, inizierà una nuova avventura per lui. Soprattutto in una nuova squadra.