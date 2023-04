La stella della Serie A al Napoli: super colpo in attacco

Il Napoli, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa, ha iniziato a programmare le strategie per il prossimo calciomercato estivo.

La squadra partenopea si sta rendendo protagonista di una stagione meravigliosa, sia in Serie A che in Champions League.

Nonostante questo, però, la dirigenza è già al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Oltre a Osimhen e Kvaratskhelia, ricercati dai più grandi club europei, chi potrebbe lasciare Napoli è Hirving Lozano, che ha molte richieste in Europa. Qualora l’addio del messicano si concretizzasse, la società pare abbia già individuato il grande colpo da regalare al tecnico Luciano Spalletti.

Possibile addio per Lozano: il Napoli pensa a Berardi

Come detto, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase cruciale, il Napoli è già molto attiva nel programmare la stagione che verrà.

Con Osimhen e Kvaratskhelia che si apprestano ad essere i grandi protagonisti della sessione estiva, chi potrebbe lasciare il club campano è il messicano classe 1995 Hirving Lozano. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo vede a quota 4 reti realizzate e altrettanti assist forniti in 35 partite disputate tra campionato e coppe. Queste prestazioni hanno portato diversi club a metterlo nella propria lista, soprattutto in Europa. Vista la possibile partenza del numero 11, la dirigenza si è già mossa per individuare il possibile sostituto. Il calciatore individuato dal club capolista è Domenico Berardi, ala classe 1994 del Sassuolo. Il neroverde sta disputando una grande stagione, grazie alle sette reti realizzate e ai sei assist forniti in 20 presenze tra campionato e Coppa Italia. Questa grande annata ha portato il Napoli a mettergli gli occhi addosso, tanto che in estate potrebbe avviare i contatti con il Sassuolo per cercare di imbastire una trattativa.

Il Napoli segue da anni il calciatore, e questa sessione estiva potrebbe essere l’occasione giusta per portarlo in Campania. Il ragazzo, nonostante abbia rinnovato da poco il proprio contratto fino al 2027, potrebbe chiedere alla società di essere ceduto qualora l’offerta del Napoli arrivasse ufficialmente. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Hirving Lozano che potrebbe dire addio al Napoli dopo quattro anni dal suo arrivo. Per Domenico Berardi, invece, il grande salto sembra oramai essere dietro l’angolo.