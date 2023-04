Napoli e Juventus lottano per 100 milioni: affare da urlo

Si preannuncia una sessione di mercato estiva infuocata per la Juventus, che potrebbe salutare calciatori importanti.

La Juventus, nonostante si appresti ad affrontare un finale di stagione impegnativo, sembra già programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Oltre ai rinnovi di Adrien Rabiot e Angel Di Maria, che vedranno scadere il proprio contratto in estate, la vecchia signora è molto attiva sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Uno dei calciatori che è destinato a lasciare Torino è l’attaccante classe 2000 Dusan Vlahovic, che si sta rendendo protagonista di una stagione decisamente sottotono. Altro fattore è rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe incidere pesantemente sul futuro dell’attaccante serbo. Vista la situazione, molti top club europei si sono messi sulle sue tracce, tanto che una squadra in particolare è intenzionata a fare sul serio.

Richieste esorbitanti per Osimhen, il Bayern cambia obiettivo: Vlahovic il preferito

Come detto, la Juventus sta lavorando non solo per quanto riguarda i nuovi innesti, ma anche per le possibili cessioni.

Il principale indiziato a lasciare la vecchia signora è Dusan Vlahovic, autore di una stagione decisamente sottotono. Proprio per questo motivo, la dirigenza è intenzionata ad ascoltare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare per il classe 2000. Uno dei club più attivi sull’ex viola è il Bayern Monaco, con il tecnico Thomas Tuchel che ha chiesto alla dirigenza un bomber per la prossima stagione. Stando a quanto riporta il giornalista Florian Plettenberg, la società tedesca ha avallato l’acquisto di un grande attaccante da circa 100 milioni di euro.

Il primo grande obiettivo dei bavaresi era Victor Osimhen, ma la cifra richiesta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rischia di interrompere ogni possibile trattativa. Per questo motivo, la dirigenza tedesca pare abbia deciso di dirottare le proprie attenzioni su Dusan Vlahovic, tanto che potrebbe presentare un’offerta a breve alla vecchia signora. La proposta che il Bayern Monaco potrebbe mettere sul tavolo è di circa 75 milioni di euro. Anche se l’offerta è inferiore rispetto alle richieste del club bianconero, la dirigenza potrebbe decidere di accettare per non portare per le lunghe un caso che rischia di diventare spinoso. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con il Bayern Monaco pronto a presentarsi con decisione alle porte della Juventus. Dusan Vlahovic, quindi, potrebbe proseguire la propria carriera in Bundesliga.