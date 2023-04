Lutto gravissimo, il mondo dello sport piange: la tragedia poco fa

Una morte improvvisa ha colpito il mondo della pallavolo. Vittima una giovane promessa italiana. Si indaga per capire l’accaduto.

Il fatto è avvenuto stanotte all’alba, in un albergo di Istanbul dove la giocatrice si trovava con le sue compagne di squadra, impegnate in una manifestazione internazionale. Al momento della tragedia, l’atleta era da sola, considerata l’ora del ritrovamento del corpo.

Chi sta indagando non esclude alcuna causa, quindi tra le ipotesi al vagli degli inquirenti c’è anche quella del suicidio.

Addia a Julia Ituma: la pallavolista è caduta da una finestra

A perdere la vita per una caduta da una finestra, stamattina alle 5.30, è stata Julia Ituma, 18enne opposto della Igor Novara Volley. Come riporta Sport Mediaset, il corpo senza vita della ragazza è stato rinvenuto all’alba, la vittima sarebbe precipitata da una finestra del sesto piano dell’hotel Burhan Felek Sports Hall di Istanbul.

Ituma si trovava in Turchia per disputare il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Ituma, cresciuta e formata nella mitica scuola del Club Italia, nata a Milano da genitori nigeriani, era alla prima stagione con il club piemontese.

La polizia turca sta cercando di capire la reale dinamica dei fatti. Ituma, al momento della caduta, si trovava da sola, Nessuna delle sue compagne di squadra, neanche la ragazza che dormiva con lei in stanza, si è minimamente accorta di quanto stesse succedendo. Per arrivare a dama, gli inquirenti stanno lavorando soprattutto sulle immagini delle telecamere di sicurezza.

Tra i frame resi noti dal portale turco Dha, si può osservare Ituma in albergo tra le 22:30 e le 23:50. Nello specifico, la ragazza, dopo aver percorso tutto il corridoio, si siede sul pavimento il volto tra le gambe, poi si rialza ed entra nella sua stanza.

Addio a Ituma: il profilo della giocatrice

Ituma, 18 anni, alta 192 cm, era ritenuto uno dei talenti più promettenti del volley italiano. Prima di vestire la maglia di Novara, aveva giocato con il Club Italia, in A2, per tre stagioni. Il salto importante un anno fa, quando era stata una delle protagoniste della vittoria dell’Europeo Under 19, vincendo anche l’European Youth Olympic Festival. Due anni fa, con l’Under 18, era stata vicecampionessa del mondo dopo la sconfitta in finale con la Russia.

Tra i suoi modelli c’erano sia il centrale cubano Robertlandy Simon, pluricampione con la Lube Civitanova, sia Paola Egonu. L’Igor Volley Novara, in una lunga nota, ha espresso “profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma”. “Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”, conclude il comunicato del club.