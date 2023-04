Giacca aperta e niente reggiseno: Sara Croce esagera

Tutti pazzi per Sara Croce, showgirl lanciata al grande pubblico soprattutto dal suo ruolo ad Avanti un Altro e che ha di fronte a se un futuro roseo e ricco di possibili novità. Intanto su Instagram non smette di stupire

Nativa di Garlasco il 4 giugno del 1998, Sara Croce col passare del tempo si è costruita una fama crescente all’interno del panorama televisivo italiano. Una showgirl e modella semplicemente stupenda, capace di conquistare una fetta di pubblico sempre più ampia anche sui social, dove aggiorna con costanza i suoi tantissimi fan.

Fisico asciutto e ben allenato per la 24enne pavese, come certifica la sua grande passione per palestra e fitness. Un mix di sensualità, bellezza e simpatia che ha bucato lo schermo soprattutto in virtù della sua meravigliosa esperienza ad Avanti un Altro, quiz show pre serale condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Un programma seguitissimo e che è divenuto iconico negli ultimi anni, esaltando anche tutto il cast che vi ha preso parte stagione dopo stagione. Sara Croce dal 2020 ha iniziato il suo percorso nei panni della ‘Bonas‘ di Avanti un Altro, fino poi al recente addio a partire dall’ultima edizione. Un’esperienza formativa di alto profilo, che ha contribuito ad ampliare a dismisura anche il suo bacino d’utenza su Instagram, dove ora vanta ben 1 milione di followers.

Sara Croce, l’ex Bonas di Avanti un Altro non smette di brillare: nuova foto su Instagram

Il primo sprazzo di notorietà di rilievo era comunque già arrivato nel 2019 attraverso il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin, altro programma targato sempre da Paolo Bonolis. Un’esperienza televisiva dopo l’altra per Sara Croce, che l’ha portata in tempi più recenti anche al Maurizio Costanzo Show, programma dello storico giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio.

Tante le sfaccettature della showgirl pavese, che giovanissima ha già avuto modo di collezionare diverse avventure di grande rilievo tra spettacolo e tv. In parallelo non manca mai di raccogliere grande affetto da parte dei fan su Instagram, lì dove tiene tutti aggiornati a suon di nuovi post sempre accattivanti e stupefacenti. È il caso dell’ultima foto pubblicata (che vedete qui in alto) in cui appare con indosso una giacca scura aperta proprio nella zona del lato A. Si evince l’assenza del reggiseno e i fan, anche tra i commenti, non hanno mancato di far sentire il proprio supporto a suon di grandi apprezzamenti. In correlazione anche una valanga di like.