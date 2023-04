Milik, tradimento a un passo: la mossa di mercato fa imbestialire i tifosi

È tornato in Serie A dopo un anno e mezzo e fin da subito ha dimostrato il feeling con il campionato italiano: con la maglia della Juventus il polacco sta dimostrando il perché, nel 2016 De Laurentiis decise di puntare su di lui.

Il patron dei partenopei se lo assicurò dall’Ajax per circa 32 milioni di euro, cifra molto importante per le casse del Napoli. Dopo il mancato rinnovo e la rottura che l’ha portato al Marsiglia si potrebbe aprire un nuovo scenario nel futuro di Arkadiusz Milik.

Il suo arrivo all’ombra del Vesuvio doveva far dimenticare un certo Gonzalo Higuain, bomber in grado di far segnare il record come top scorer di Serie A in una singola stagione, con le 36 reti messe a segno agli ordini di Maurizio Sarri. I troppi infortuni, però, ne hanno minato l’avventura al Napoli che, dopo un fastidioso tira e molla per il rinnovo, ha deciso di separarsene cedendolo all’Olympique Marsiglia.

Tifosi imbestialiti: Milik a un passo dal tradimento

Centravanti fisico ma dotato di ottima tecnica individuale, Arek Milik si è inserito alla grande all’interno dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Il suo arrivo, avvenuto negli ultimi giorni di mercato, ha dato una grossa mano al tecnico bianconero alle prese con un reparto offensivo con poche garanzie. Con la Vecchia Signora Milik ha dimostrato di poter dire ancora la sua in Serie A, scalando le gerarchie di Allegri e venendo spesso preferito a Dusan Vlahovic, titolare designato dell’attacco bianconero.

Il bottino raccolto fino ad ora da Milik è di 8 gol in 26 partite disputate, ma a conquistare il tecnico della Juve, più che i gol, sono state le prestazioni offerte dal polacco. Per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Allegri starebbe spingendo per acquistare l’attaccante a titolo definitivo e anche la volontà del polacco sarebbe quella di rimanere a Torino. La Juventus, inoltre, detiene su Milik un diritto di riscatto per una cifra intorno ai 7 milioni, ai quali potrebbero aggiungersene 2 di bonus. In estate i bianconeri hanno versato nelle casse dell’OM 750mila euro e, dunque, con meno di 10 milioni complessivi potrebbero aggiudicarsi il centravanti classe ’94.

Pessima notizia per i tifosi del Napoli che, nonostante non abbiano dovuto sopportare l’onta di un passaggio diretto agli acerrimi rivali come nel caso di Higuain, potrebbero dover assistere all’ennesimo ex beniamino che viene acquistato, definitivamente, dalla Juventus.