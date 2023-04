Cambio allenatore: lo sceglie CR7 in persona

La scelta post-Mondiale di Cristiano Ronaldo ha spiazzato tutti: nessuno si sarebbe aspettato che il fenomeno portoghese avrebbe scelto di concludere la carriera in Arabia.

L’addio al Manchester United era chiaro a tutti che sarebbe avvenuto e già durante il torneo qatariota CR7 aveva annunciato la rescissione consensuale. Poi però la svolta è arrivata dal momento in cui ha scelto di intraprendere un’avventura quantomeno definibile esotica.

I petrol-dollari arabi hanno fatto il resto, convincendo Cristiano Ronaldo a non abbandonare mai il continente da dopo la coppa del mondo.

Da quando però, Cristiano ha iniziato ad indossare la maglia dell’Al-Nassr, le cose non stanno andando benissimo. La compagine giallo-blu non convince appieno nonostante gli investimenti e seppur Ronaldo non manchi mai di far vedere il suo estro tra goal e assist, spesso pareggi inaccettabili e sconfitte senza senso danneggiano nella totalità il campionato degli arabi.

Non a caso nelle ultime settimane a pagare è stato proprio l’allenatore dei giallo-blu, Rudi Garcia, che in Italia abbiamo imparato a conoscere da allenatore della Roma. Il rapporto si era incrinato a tal punto da non poter andare avanti e una ventata d’aria fresca era diventata d’obbligo.

Ecco chi sarà il prossimo allenatore dei gialloblu

Proprio Cristiano Ronaldo, che ha innegabilmente un ruolo di rilevanza mondiale, starebbe aiutando il suo club a scegliere il futuro allenatore. Gli obiettivi sono di massima portata e l’idea numero uno ricadrebbe su Zinedine Zidane.

Proprio il calciatore lusitano potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nell’opera di convincimento al tecnico francese, che in passato ha spesso scelto di dosare con intelligenza club con i quali firmare, per evitare di mandare in declino una carriera da allenatore che al momento lo vede vincitore di tutto ciò che fosse possibile portarsi a casa in territorio spagnolo e europeo.

Cristiano apprezzerebbe moltissimo poter rincontrare il suo vecchio allenatore in Arabia, considerando anche che l’addio di CR7 coincideva con l’ultimo anno a Madrid del Zinedine Zidane atto primo.

Se la concorrenza e la possibilità economica non dovessero bastare, l’Al-Nassr continuerà la tradizione europea iniziata con Garcia: l’idea è quella di convincere Jose Mourinho, che in carriera ha vinto tutto e che potrebbe avere impatto mediatico non indifferente qualora decidesse di partire per allenare in terra Saudita.

Il mister portoghese, però, ha già un contratto con la Roma che dura un altro anno, senza dimenticare gli interessi delle nazionali, con Portogallo e Brasile (quest’ultima interessata anche a Carlo Ancelotti) a fargli una corte spietata.

Altro nome, questo più fattibile risponde a quello di George Jesus, che potrebbe scegliere di intraprendere la grande avventura ma che al momento è sotto contratto con il Fenerbahçe, con quindi la compagine turca a dovergli dare il benestare per rescindere anticipatamente il contratto.

Al termine della lista Marcelo Gallardo il nome è più fattibile. Al momento non ha nessun vincolo contrattuale e potrebbe scegliere di fatto di firmare oggi stesso per il club di Cristiano Ronaldo. Nei prossimi giorni scopriremo su quale allenatore ricadrà la scelta.