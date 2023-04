Storia d’amore finita per un simbolo del Napoli: il messaggio criptico scuote i fan

Un ex giocatore del Napoli, che i tifosi ricordano sempre con grandissimo affetto, ha chiuso definitivamente la sua intricata storia d’amore

Sono finiti ormai gli aggettivi per il Napoli targato mister Luciano Spalletti. Una creatura quasi perfetta del tecnico di Certaldo, che ha impressionato tanto anche in Champions League. Il cammino europeo della truppa campana è andato ben oltre le aspettative infatti, per non parlare di quello in campionato.

Kvaratskhelia e compagni hanno già ipotecato da settimane lo Scudetto, che sarà – a meno di clamorose sorprese – il terzo della storia del club partenopeo. Un tragurdo che Aurelio De Laurentiis sognava da diversi anni. Il patron romano ci era andato vicinissimo con Maurizio Sarri in panchina, ma davanti al Napoli c’era una Juventus che rasentava l’invincibilità. All’epoca non bastarono addirittura 91 punti per piazzarsi al posto, oggi invece sarebbe sufficiente un bottino di gran lunga inferiore. Il calcio italiano è cambiato e gli azzurri sono stati una piacevolissima sorpresa quest’anno. Merito anche del lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in grado di assicurarsi le prestazioni di grandi calciatori semi-sconosciuti a prezzi più che ragionevoli. Questo significa sapersi muovere in ambito di calciomercato, quando non si hanno a disposizione grosse somme di denaro. I soldi aiutano certamente a vincere, però al contempo servono le idee per arrivare lontano.

Ad ogni modo, le stagioni sono particolarmente lunghe e faticoso, di conseguenza allenatore e squadra devono anche saper far fronte alle problematiche generate dagli infortuni. Il Napoli, dal canto suo, spera ovviamente di poter recuperare il più in fretta possibile bomber Victor Osimhen, alle prese con una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Non a caso, Spalletti ha dovuto escluderlo dal match di andata dei quarti di finale di Champions contro il Milan. Un guaio che pesa molto in questo momento così delicato della stagione, ma con la forza del gruppo si può sopperire a qualunque assenza. Nel frattempo, spunta una curiosità rigurdante un noto ex calciatore del Napoli, rimasto nel cuore di ogni tifoso.

Lavezzi, messaggio enigmatico dell’ex Natalia Borges

Il riferimento, entrando più nello specifico, è al ‘Pocho’ Ezequiel Lavezzi. L’attaccante si è ritirato dall’attività agonistica nel 2019 e ha vestito la maglia del club partenopeo per ben cinque anni, prima di trasferirsi al Paris Saint Germain il 2 luglio 2012.

Grazie alle sue numerose prestazioni sontuose condite da gol e assist, Lavezzi è diventato un vero e proprio simbolo in città, insieme all’ex compagno Edinson Cavani. Pare, inoltre, che si sia chiusa definitivamente la tormentata storia d’amore tra Lavezzi e la famosa top model Natalia Borges, caratterizzata da continui tira e molla (i due non si sarebbero lasciati bene). Borges, nelle scorse ore, ha pubblicato una sua foto in costume, piazzando in descrizione un messaggio enigmatico: “Quando Dio chiude una porta, apre un portone“. Che sia l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale? Staremo a vedere.