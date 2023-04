Infortunio Immobile, cambiano i tempi di recupero: è ufficiale

Si tratta di una notizia che i tifosi della Lazio stavano aspettando davvero con molta ansia. Ovviamente riguarda il loro capitano, Ciro Immobile.

Dal punto di vista realizzativo, almeno fino a questo momento della stagione, non è stata particolarmente una stagione da ricordare. Ovviamente non per colpa sua, ma dei continui ko fisici. Il bomber di Torre Annunziata ha abituato, sin troppo bene, i sostenitori biancocelesti (ma anche coloro che puntato su di lui al Fantacalcio) nel corso di questi anni. Tanto da finire, in più di una occasione, in cima alla lista dei cannonieri della Serie A.

Fino a questo momento della stagione ha messo a segno (in tutte le competizioni in cui la Lazio ha partecipato) 11 reti in 29 presenze. Collezionando anche 5 assist per i suoi compagni di squadra. Ricordiamo che il 33enne è tornato, da qualche settimana, dall’ennesimo infortunio rimediato in questa stagione e che lo ha condizionato particolarmente. Nel frattempo arrivano importanti novità sulle sue condizioni.

Lazio, condizioni fisiche Immobile: il punto

A voler fare chiarezza in merito alle sue condizioni ci ha pensato direttamente uno dei suoi più grandi estimatori. Se non il suo allenatore, Maurizio Sarri. A poche ore dall’importante sfida di campionato contro lo Spezia, il mister ha parlato in conferenza stampa. Si è soffermato su vari argomenti. In particolar modo ha speso parole di elogio per uno dei calciatori simbolo del team biancoceleste. Non è affatto mancata, infatti, la domanda su come stesse fisicamente il calciatore.

La risposta in merito non si è fatta assolutamente attendere. Queste sono state le parole dell’ex Napoli e Juventus: “Ciro in questi ultimi giorni mi sembra davvero in crescita. Anche perché sono alcune settimane, da quando è ritornato dallo stop, che si allena con una certa continuità. Anche se, ci tengo a ribadire, non è proprio al 100%“. Poi ha continuato dicendo: “Dovrò riuscire a capire quanto potrà darci una mano nelle prossime partite“.

I tifosi sperano che possa mettere, definitivamente alle spalle, i lunghi infortuni che lo hanno tenuto fuori anche da gare importantissime. Soprattutto nei derby contro la Roma dove è stato sostituito degnamente dai suoi compagni di squadra. Gli stessi che, sia all’andata che al ritorno, hanno trovato due importanti vittorie. Il suo obiettivo, così come quello del resto della squadra, è fin troppo chiaro: ritornare in Champions League. Una competizione in cui la Lazio manca da un po’ di anni.