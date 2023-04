Juve, che tradimento da un ex: l’ha detto proprio lui

La Juve si ritrova a far fronte ad un “tradimento” davvero inaspettato. Delle dichiarazioni da parte di un grande ex che fanno male

La squadra di Max Allegri sta facendo i conti con un periodo non troppo positivo, in seguito alla sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio. Ora la qualificazione alla prossima Champions è appesa quasi esclusivamente alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.

La sconfitta contro la Lazio ha rigettato la Juventus lontana dalla zona Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea per la prossima stagione è ora appesa ad un filo. Visti gli 8 punti di distanza dal Milan (attualmente quarto), l’unica speranza potrebbe essere una sentenza favorevole da parte del Collegio di Garanzia del Coni, che tra una settimana esprimerà il proprio giudizio.

Max Allegri nel frattempo prepara la sfida di andata contro lo Sporting Club Portugal, ex Sporting Lisbona, che affronterà i bianconeri a Torino nel primo round dei Quarti di Finale. La squadra di Amorim non è tra le più semplici da affrontare, visto che nel turno precedente è riuscita a far suo lo scalpo dell’Arsenal, capolista in Premier League. I campioni di Portogallo del 2021, sono altamente motivati e vogliono raggiungere la finale di Budapest, visto che il campionato non sta regalando grosse soddisfazioni (quarto posto staccati da Porto e Benfica).

Juventus, contro lo Sporting non sarà semplice: secondo Paulo Sousa passeranno i portoghesi

Chi conosce bene tutte e due le realtà è un grande ex della Juve, ovvero Paulo Sousa. L’attuale tecnico della Salernitana ha scritto la storia dei bianconeri, alzando al cielo la seconda Coppa dei Campioni, quella del 1996 conquistata all’Olimpico contro l’Ajax. L’allenatore portoghese, fresco di prestigioso pareggio con l’Inter nell’ultimo turno di Serie A, sa perfettamente che i biancoverdi saranno un osso durissimo da superare.

Parlando ai microfoni del portale lusitano Record, ha espresso il suo giudizio sorprendente: “Chi riesce ad eliminare una squadra come l’Arsenal, capolista in Premier League, è in grado di eliminare qualsiasi squadra in Europa League. Sono altamente motivati e ci sono grandi giocatori in rosa“.

Poi aggiunge: “Lo Sporting non può temere la Juventus, in tutta sincerità credo che alla fine passeranno il turno”. Parole non troppo piacevoli per tutti i tifosi bianconeri, che ora attendono ancora con più ansia la sfida di giovedì sera.