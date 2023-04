Abbandona la nave che affonda, via dopo 18 mesi

Il calciomercato entra già nel vivo con un clamoroso addio dopo un anno e mezzo: la decisione è stata presa

Il campionato di Serie A viaggia spedito verso un finale di stagione appassionante. Il Napoli capolista, dopo aver incassato una sconfitta assolutamente inattesa al ‘Diego Maradona’ contro il Milan, dovrà subito reagire.

Anche e soprattutto in ottica Champions League dove il doppio confronto con la squadra di Pioli potrebbe regalare agli azzurri una storia semifinale nella massima competizione europea per club. Alle spalle della squadra di Spalletti, in Italia, rimane comunque il vuoto. Lazio a -16, Milan a -20: la Juve, settima, addirittura a 27 lunghezze dagli azzurri. Ma intanto, oltre al calcio giocato che regalerà due mesi intensi, è il calciomercato il palcoscenico destinato ad infuocare la prossima estate. A partire dal 1 luglio 2023, infatti, le società italiane potranno dedicarsi a cessioni e acquisti, andando ad intaccare l’equilibrio registrato quest’anno. E da questo punto di vista uno dei grandi protagonisti, reduce da un’annata di qualche alto e molti bassi, sembrerebbe destinato a dire addio alla Serie A dopo esattamente un anno e mezzo dal suo ultimo trasferimento.

Vlahovic, aria d’addio: ha già detto sì

Si tratta di Dusan Vlahovic, il cui feeling con Allegri non è mai esploso del tutto. Il serbo, che ha firmato con la ‘Vecchia Signora’ nel gennaio 2022 per poco più di 81 milioni, sembrerebbe trovarsi come non mai al passo d’addio.

A riportare l’indiscrezione il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ che sottolinea come la punta sarà uno dei calciatori con cui la Juventus tenterà di fare cassa in estate. Se n’era parlato proprio in occasione dell’addio alla Fiorentina, poi arrivò il club piemontese che anticipò tutti. Ma adesso l’Arsenal può davvero fare sul serio e festeggiare il successo in Premier League con il super colpo da Torino. Arteta lo voleva già, infatti, ai tempi di Firenze. Il giocatore avrebbe già detto sì ai ‘Gunners’ per la prossima stagione, chiudendo virtualmente la sua avventura in Italia. Il club bianconero chiede non meno di 85-90 milioni di euro per lasciarlo partire.

A queste condizioni, l’affare potrebbe decollare con Vlahovic pronto a rilanciarsi in quel di Londra. La punta classe 2000, quest’anno, ha fatto enorme fatica ad esprimersi ai suoi livelli. Sono solo 11, infatti, le reti messe a segno nelle 30 presenze accumulate agli ordini di Allegri, tra Serie A e coppe. 4, infine, gli assist: un ruolino di marcia deludente che potrebbe chiudersi su numeri tutt’altro che esaltanti, spingendo la Juve a dire sì alla proposta ufficiale dell’Arsenal che dovrebbe arrivare a campionati terminati.