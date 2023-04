Firma subito col Napoli: che ‘rinforzo’ per Spalletti

Luciano Spalletti può sorridere, il Napoli si muove con forza sul mercato: colpo ‘da 50 milioni’ per il club azzurro, che si assicura le prestazioni di un grande calciatore per i prossimi anni.

Il Napoli lavora per un futuro sempre più da grande del calcio italiano ed europeo. Con un finale di stagione ormai alle porte, e uno scudetto ampiamente alla portata, il club azzurro sta pianificando le manovre principali in vista del prossimo mercato estivo e della prossima stagione. Se c’è una cosa sicura, infatti, è che non ci sarà alcun ridimensionamento per la squadra che potrebbe avere lo scudetto stampato sul petto. De Laurentiis fa sul serio, e lo dimostra con un primo grande “colpo” da 50 milioni.

Può sorridere Spalletti. Dopo il pesante ko contro il Milan, il tecnico è sempre più concentrato nel riportare la squadra sui giusti binari. L’obiettivo è evitare di rischiare altri pericolosi passi falsi nelle prossime gare, per non compromettere quanto di buono fatto fin qui. E, ovviamente, anche rimettere in piedi la squadra per puntare con forza alla storica qualificazione alle semifinali di Champions League.

Il futuro, per lui, è oggi, e anche per questo di rinnovo per il momento non vuol sentire parlare. Se dovesse però continuare a sedere sulla panchina azzurra (ricordiamo che il Napoli può esercitare una clausola unilaterale per allungare il contratto di un altro anno), potrà allenare un grande calciatore da 50 milioni, per continuare a competere per i vertici del calcio continentale.

Colpo Napoli: rinnovo e clausola da 50 milioni

Il Napoli vuole ripartire dalle proprie certezze. Al di là delle nubi che affiorano, di tanto in tanto, su protagonisti fuori dal campo, come Giuntoli o lo stesso Spalletti, è evidente che l’obiettivo della società sia confermare, in blocco, gran parte dei calciatori che stanno portando a una stagione quasi miracolosa.

Trattenere un diamante come Osimhen potrebbe essere difficile, ma il club sta lavorando con calma per puntellare prima le fondamenta, partendo dal reparto difensivo. Forse anche perché preoccupati dalla clausola di Kim, che potrebbe rendere il sudcoreano uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo, il club azzurro ha accelerato per chiudere prima il rinnovo di Juan Jesus, ufficializzato negli scorsi giorni, e adesso quello di Amir Rrahmani.

L’ex Verona è pronto a legarsi al club azzurro con un nuovo accordo fino al 2027, con opzione per un’altra stagione. Mancano ormai solo pochi dettagli, prima di arrivare all’annuncio definitivo. E la domanda che tutti si pongono è la solita: ci sarà stavolta la clausola rescissoria, valida come negli ultimi casi solo per l’estero? Per il momento non trapela nulla, ma è probabile che anche in questo caso De Laurentiis possa decidere di tutelarsi con una formula simile a quella di Kim, con un valore di almeno 50 milioni, per poter eventualmente incassare un discreto tesoretto in caso di offerta irrifiutabile da parte del giocatore.