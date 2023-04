Matteo Politano, la sua meravigliosa casa ha un dettaglio da invidiare: tutti vorrebbero svegliarsi così

Un dettaglio della stupenda abitazione di Matteo Politano suscita invidia: tutti vorrebbero svegliarsi così

Nella debacle del Napoli contro il Milan al “Maradona”, che per quanto pesante, 0-4, non mette minimamente in discussione il terzo scudetto del club azzurro per il quale è già partito il countdown verso la sua aritmetica certezza, Matteo Politano si è fatto notare, purtroppo per i tifosi napoletani, solo per un gesto volgare rivolto ai tifosi rossoneri.

Bersagliato per tutto il match dai tifosi del Milan con cori offensivi nei confronti suoi e di quelli della moglie, alla fine l’esterno azzurro, esasperato, si è toccato le parti intime rivolto allo spicchio dell’ex Stadio “San Paolo” che ospitava gli aficionados del Diavolo.

Un gesto di dubbio gusto che potrebbe costargli caro. Secondo quanto riportato da vari organi di informazione, tra cui “La Repubblica”, Matteo Politano a breve verrà ascoltato dagli 007 della Figc che vogliono fare chiarezza sull’accaduto, con l’esterno azzurro che proverà a fare valere le proprie ragioni al fine di scongiurare il rischio della squalifica.

Matteo Politano, la sua meravigliosa casa ha un dettaglio da invidiare: la vista sul Golfo di Napoli

Insomma, una macchia, quella dell’inelegante gesto rivolto ai tifosi del Milan, che sporca la stagione di Politano che, come i suoi compagni di squadra, sta offrendo un rendimento ben al di sopra della media come certificano i suoi numeri: finora l’esterno azzurro ha collezionato 31 presenze, tra Serie A e Champions League, condite da 4 gol, di cui 1 nella “Coppa dalle grandi orecchie”, e 4 assist di cui 3 in Serie A.

Ecco perché i tifosi del Napoli si augurano che i giudici federali siano clementi e quindi, non giustificando ma comprendendo la reazione di un Politano esasperato dai cori offensivi al suo indirizzo, evitino di squalificarlo. Se, però, così non fosse, se, cioè, Politano sarà costretto a saltare uno o più match, l’esterno azzurro può consolarsi rifugiandosi in quell’autentico angolo di paradiso che è la casa che condivide con la famiglia.

In particolare, un dettaglio della dimora hollywoodiana di Politano non è passato inosservato ai tanti follower che hanno commentato in maniera entusiastica e con malcelata invidia la foto, postata sul suo account Instagram, che ne immortala l’immenso salone minimal: la meravigliosa vista, da mozzare il fiato, sul Golfo di Napoli, con tanto di Vesuvio sullo sfondo, che si gode dall’ampia vetrata del predetto salone. Con un panorama del genere, che invera il noto proverbio “vedi Napoli e poi muori“, non facciamo fatica a immaginare che l’esterno azzurro possa aver già smaltito l’amarezza per tale spiacevole episodio di cui è stato involontario protagonista.