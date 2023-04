Napoli gelato: ‘tegola’ Spalletti, tifosi di sasso

Il Napoli è pronto a rimanere completamente gelato dal proprio allenatore, Luciano Spalletti, al termine della stagione

Nonostante la pesante sconfitta rimediata domenica sera contro il Milan, allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘, non ha per nulla cancellato quello di buono fatto dagli ‘Azzurri’ fino ad ora. Il Napoli di Luciano Spalletti rimane sempre al primo posto in classifica. L’ottimo lavoro che sta facendo il mister di Certaldo, di certo, non passa assolutamente inosservato. Soprattutto agli occhi degli altri club che stanno monitorando la “sua” situazione.

In che senso? Ovvero che al termine del campionato l’allenatore possa anche lasciare la squadra e iniziare una nuova avventura altrove. Un pensiero che “gela” il sangue ai sostenitori partenopei che, oramai, si sono abituati a lui e non hanno alcuna intenzione di perderlo. Una scelta, quella dell’addio, che potrebbe spiazzare e lasciare di sasso i sostenitori. Un top club in particolare è pronto a puntare seriamente su di lui la prossima stagione. Ed, allo stesso tempo, pronto a bussare alla porta di De Laurentiis.

Napoli, Spalletti nel mirino della big europea: le ultime

Anche Luciano Spalletti è finito nel mirino della big europea. La squadra in questione vuole affidarsi ad un tecnico di esperienza per poter ripartire ed, allo stesso tempo, dimenticare un anno in cui non ha rispettato quello che la dirigenza aveva programmato all’inizio della stagione. Da come si è ben capito, però, non è il solo nella lista stilata dalla società che sta studiando vari profili.

Stiamo parlando del Chelsea che, dopo aver dato il benservito a Graham Potter (acquistato a settembre dal Brighton per 22 milioni di euro) si è affidato a Bruno Saltor. Solamente per gli ultimi mesi, poi si volterà completamente pagina. Luciano Spalletti piace e non poco alla dirigenza inglese che è pronta a sondare il terreno e a contattare il presidente dei partenopei. Anche se si valutano altre piste, tra svincolati di lusso ed allenatori in carica.

Tra i nomi spuntano quelli dell’ex commissario tecnico della nazionale spagnola, Luis Enrique, Julian Nagelsmann (fino a pochi giorni fa manager del Bayern Monaco), Mauricio Pochettino (accostato anche all’Inter) ed infine Oliver Glasner (dell’Eintracht Francoforte). I ‘Blues‘ sono pronti a puntare su uno di questi allenatori per dare la carica giusta alla squadra che sta deludendo in Premier, ma non in Champions League.