De Luca tuona, il Governatore interviene sulla questione Scudetto: avvertimento durissimo per tutti

Il Presidente della Campania De Luca fa chiarezza sulla questione Scudetto: l’avvertimento per la festa partenopea.

La festa Scudetto del Napoli tiene banco: bando alla scaramanzia. Ormai è chiaro che i partenopei vinceranno il campionato. Lo si evince anche da una città completamente azzurra tra graffiti e striscioni. Atmosfera da sogno che dura da settimane, anche se l’aritmetica certezza dello Scudetto potrebbe arrivare solo a fine aprile.

Nel frattempo la comunità si prepara: tante le iniziative per comunicare giubilo e liberazione. Erano anni, forse troppi, che il Napoli aspettava un momento così. Ora che è arrivato l’entusiasmo attraversa ogni luogo, per questo conta anche mantenere una civiltà attraverso il rispetto delle regole.

De Luca duro con i tifosi della Salernitana

L’ipotesi dei festeggiamenti a numero chiuso in Piazza Plebiscito non è piaciuta ai partenopei che non riescono a contenersi nel numero. Possono farlo nei modi. L’appello arriva dal Presidente della Campania De Luca che frena gli animi: l’importante è mantenere il rispetto reciproco. Il riferimento è ai tifosi della Salernitana che avrebbero intimato ai colleghi del Napoli di non azzardarsi a festeggiare dalle parti di Salerno. Una polemica che sta tenendo banco in questi giorni in tutta la regione e che ha portato alla reazione degli addetti ai lavori.

De Luca ha subito frenato le faide in corso: “Lasciate che i tifosi del Napoli manifestino la loro felicità – ha detto – sono stati protagonisti di un campionato straordinario. Evitiamo stravolgimenti”. Naturalmente si riferisce a possibili ripercussioni e violenze, perché capovolgimenti – trac festa e fuochi d’artificio – ci saranno sicuramente.

La strategia per la festa partenopea

Quelli sono impossibili da fermare: già cominciano i tormentoni. Ormai è tutta una festa, in attesa della celebrazione vera. Si parla anche della possibilità di far passare il pullman con i giocatori del Napoli per le vie della città. Un’occasione unica che deve compiersi nel più totale rispetto delle regole: nessuno deve restare indietro o subire prevaricazioni.

De Luca ci ha messo la faccia, i partenopei ci metteranno il cuore. La speranza è che basti davvero. Le possibilità ci sono tutte. La clessidra inizia a svuotarsi: la magia azzurra sta per compiersi. L’occasione di fare la storia anche in ambito civico è ghiotta. La gestione di questo evento gioca un ruolo importante anche in termini di credibilità politica. Ecco perché prevenire determinate suggestioni sembra essere la migliore strada possibile.