Napoli, festa scudetto rovinata: una stella azzurra si trasferisce a Roma

Malcontento a Napoli, potrebbe davvero accadere: uno dei protagonisti della stagione non rimarrebbe in azzurro, ecco chi.

Lo scudetto non è ancora matematico e la Champions League è ancora tutta da giocare. Per questo a Napoli bisogna godersi ancora tutto il viaggio e pensare al futuro, mai come stavolta, è solo deleterio. Certo, chi collabora con la società deve farlo, ma lasciare che lo faccia Cristiano Giuntoli e non preoccuparsi, sarebbe opportuno. Quanto però, difficile.

Si sa che i grandi calciatori fanno gola e dopo una stagione del genere, sentire varie voci di mercato qua e là è normalissimo. Sembra che una big europea faccia sul serio per Victor Osimhen, così come si dice che i nomi di Kim e Kvaratskhelia ora siano sui taccuini di mezzo mondo, ma ci sono anche i soldi della Champions che entrano e non è detto che bisogni cedere per forza.

Napoli, Zielinski clamoroso: non può essere vero

Sì, dei movimenti ci sono sempre, infatti, sicuramente gli azzurri sono anche bravi a lavorare sotto traccia per l’arrivo di possibili nuovi fenomeni dall’età non molto alta. La corsa verso lo scudetto ed il bel gioco proposto da Spalletti, stanno tenendo le voci di mercato in entrata, lontane, per ora, ma anche quello fa parte del gioco.

E se qualcuno dovrà atterrare a Capodichino, qualcun altro dovrà fare spazio. Non è dato per scontato che altri titolari di questa magnifica cavalcata azzurra, non vadano via, oltre a qualcuno dei già citati. Qui, sembrerebbe essere finito tra gli indiziati, Piotr Zielinski, arrivato nell’estate del 2016 e già ventottenne. Sarà lui la pedina sacrificata a giugno?

Di certo, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, il polacco ha già un’estimatrice e si chiama Lazio. Il club biancoceleste è attualmente al centro di una collaborazione con il tecnico che, proprio con il numero 20 in rosa, uno scudetto a Napoli lo ha già sfiorato pochi anni fa, ovvero Maurizio Sarri.

Che il tecnico di Figline abbia grande stima dell’ex Empoli, si sa, ma sembra che qui addirittura ci sia un retroscena e che qualcosa di avviato, ci sarebbe già. Si dice che nel sottopassaggio, una volta terminata Napoli-Lazio, ci sia stato un breve colloquio tra il tecnico ed il polacco, che però alla stampa ribadisce di stare bene al Napoli. Qualora i partenopei però, non trovassero con lui un accordo soddisfacente anche dal punto di vista economico, parrebbe che il classe ’94, non disdegnerebbe la destinazione laziale.