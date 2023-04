“Non ne voglio parlare”. La morte di Gianni Minà l’ha devastata: è la regina del sabato sera

C’è una personalità molto amata da tutti che ha rifiutato qualsiasi intervento sulla morte di Gianni Minà. Ma per un motivo profondissimo.

La morte di Gianni Minà ha rappresentato una perdita importantissima sotto tutti i punti di vista. Umana, prima di tutto, perché la scomparsa di una persona è sempre una tragedia.

Ed il noto giornalista, un vero e proprio asso nel suo lavoro, proprio dell’umanità di cui era dotato faceva anche una prerogativa da applicare in ambito professionale. Non a caso la morte di Gianni Minà è stata accolta con dolore sincero da tantissime persone, non solo in Italia. Era noto al pubblico il rapporto privilegiato che l’84enne nativo di Torino, siciliano per tre quarti e piemontese per parte di nonna paterna, era riuscito ad intrattenere con Diego Armando Maradona. E proprio la famiglia del leggendario numero 10 del Napoli e dell’Argentina ha pubblicato un messaggio di cordoglio indirizzato alla famiglia di Gianni Minà, dicendosi addolorata per la morte di quest’ultimo e definendolo un uomo sincero per davvero, “l’unico che non ha mai tradito Diego”.

Gianni Minà morte, il messaggio di dolore da una vip inattesa

È pur vero che la Rai ha dato l’impressione di avere messo in disparte Gianni Minà negli ultimi quindici-venti anni. Ma proprio un conosciutissimo volto della Televisione di Stato si è accodata alla lunga fila di persone che hanno voluto ricordare il giornalista.

Si tratta di Milly Carlucci, il cui numero di telefono era presente nella celebre agenda dei contatti di lui. Agenda che era diventata una sorta di Santo Graal, un feticcio, e che portò l’altrettanto indimenticabile Massimo Troisi ad ideare uno sketch molto conosciuto. La presentatrice televisiva di Sulmona – che in tanti ricordano con Fabrizio Frizzi in “Scommettiamo che…” ma soprattutto per le tante edizioni di “Ballando con le Stelle”, intratteneva un rapporto molto speciale con Minà. E chi ricorda bene il programma “Blitz”, andato in onda su Rai 2 la domenica dal 1981 al 1984 lo sa bene. Ad affiancare Minà alla conduzione c’era proprio la Carlucci. Che pure nel privato era da decenni una sua sincera amica.

Perché la Carlucci preferisce non parlare di Minà

La presentatrice della Rai ha rilasciato delle dichiarazioni su quanto di triste avvenuto mediante il proprio profilo personale Instagram. E ha spiegato per quale motivo ha negato già diverse interviste nelle quali vari organi di stampa le hanno chiesto di parlare di Minà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Milly ha risposto di no a tutti non per una mancanza di affetto e di rispetto nei confronti dell’amico, anzi. Tutt’altro: la notizia l’ha sconvolta talmente tanto che la Carlucci non se la sente. E certe sensazioni è giusto che restino nel privato. Il torinese ha insegnato molto alla conduttrice de “Il Cantante Mascherato”, e le ha sempre mostrato grande stima. E Milly Carlucci non ha mancato di far sentire il proprio sostegno a Loredana Macchietti, moglie di Gianni Minà, ed alle figlie Paola, Francesca e Marianna (quest’ultima nata da un precedente matrimonio, ndr). Il vuoto lasciato dalla morte di Minà è avvertito in particolar modo da tanti amanti dello sport che ben ricordano le sue interviste condotte come se fossero delle chiacchierate tra amici, con Maradona e con Muhammad Ali tra gli altri.